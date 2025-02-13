台中梅川掌葉蘋婆移走 改種梅樹飄香

川換植百餘株梅樹。（市府提供）

2025/02/13 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「梅川」是台中市中心四大河川之一，市府推動「梅川河岸人行環境改善工程」，第一期工程斥資二．四億元改善沿岸步道人行道狹窄、鋪面老舊及護欄功能不佳等，更移植民眾嫌惡樹種掌葉蘋婆，改補植一六四株梅樹，近來梅川園道及梅川沿岸的梅花陸續綻放，讓路名及河川名更名實相符。

總經費2.4億 獲中央補助5585萬

中市政府建設局長陳大田指出，梅川第一期人行環境改善工程，涵蓋梅川水岸段（文心路至太原路）及梅川園道段（進化北路至健行路），改善總長一．三公里的河道兩岸人行環境，此工程採公私協力推動，總經費近二．四億元，獲內政部前瞻計畫補助約五五八五萬元，並透過鼓勵企業參與公共建設，由企業認養挹注資金一．七億元，改善包括拓寬人行道、優化無障礙設施、提升路口安全及景觀優化，確保行人通行更安全舒適。

請繼續往下閱讀...

過去掌葉蘋婆開花飄惡臭 居民不愛

此外，原本梅川園道兩旁種植不少掌葉蘋婆，每逢開花季發出惡臭，被市民視為嫌惡樹種，困擾居民逾卅年，建設局配合這次工程，將掌葉蘋婆移植，改植一六四株梅樹，加計之前零星種植的梅樹，沿岸梅樹逾兩百株，重塑水岸景觀，也讓梅川及梅川園道更名實相符。

建設局指出，近期適逢梅樹開花季節，梅川沿岸梅花陸續綻放，增添河岸風情，散步民眾說，有梅花清香隨風飄散，增添風雅氛圍，頗獲好評。

陳大田指出，後續將再推動梅川第二期工程（篤行路至五權路），並再次與企業攜手，預計投入總經費一．一七億元，包含爭取內政部國土管理署補助二四五○萬元，並媒合企業認養梅川園道（育德路至台灣大道），預計改善一．三五公里，預計今年下半年動工，明年上半年完工，另也再向中央爭取第三期（文心路至大連路）經費，逐步改善梅川沿岸及園道整體用路安全及環境品質。

建設局在梅川換植百餘株梅樹，近來梅樹綻放，讓梅川園道名實相符。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法