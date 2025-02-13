桃園某特教助理員疑性騷學生 校方啟動調查

2025/02/13 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市北區某小學鄭姓特教助理員，被控涉及兩起性平案件，甚至出現模仿特教生走路、比出割喉手勢，嘲笑及恐嚇學生等不當行為，家長向市議員黃瓊慧陳情，指控學校包庇、讓家長投訴無門；校方澄清，絕無包庇情事，全案已啟動調查程序，被指控的鄭員停職中。

據悉，鄭姓特教助理員被控訴涉及的性平案件，分別是被目擊牽低年級女學生的手到操場玩，另一起是陪伴中年級學生上課時，女學生向老師反映鄭員盯著她的胸部看，老師當下即要求他以後都要坐在外頭，不能進班。

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校方回應，一、二月分別自教育局、教育部接獲通知相關投訴，第一起獲報時，就成立性平委員會調查，但相關人員說法與投訴內容有些出入，預計本週成立調查小組，下週編排調查行程，另一案將併案調查。校方說，針對鄭姓特教助理員被控模仿學生走路等不當行為，學校也召開校園事務會議調查中，鄭員在啟動性平調查時就已停職，若性平、工作不力等調查屬實，就會予以解聘。

教育局說明，校方一月十六日知悉此案並進行校安通報，翌日召開性平會，外聘三位具備調查專業人才庫資格委員並啟動調查程序，校方已先將鄭員停職接受調查，同時聘用代理人員照顧特教學生，該局將督導學校依性別平等教育法相關規定辦理，也將瞭解校方人員是否有逾時通報情形，若有則依據性平教育法究責裁罰。

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