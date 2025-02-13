公私認養埤塘 復育桃園石龍尾

業保育署新竹分署、農水署桃園管理處及荒野保護協會桃園分會認養埤塘，成功復育水生植物「桃園石龍尾」。 （新竹分署提供）

2025/02/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕農業部林業及自然保育署新竹分署認養農田水利署桃園管理處大崙工作站轄內一處埤塘，與中華民國荒野保護協會桃園分會，合作復育稀有水生植物「桃園石龍尾」，成功復育逾百株，使埤塘兼具灌溉濾水及保育功能，公私合作強化國土生態綠網效益。

新竹分署長夏榮生表示，「桃園石龍尾」是台灣特有的稀有水生植物，主要生長於桃園台地的埤塘及濕地環境，是濕地生態系統重要指標物種，其存續與當地生物多樣性息息相關，復育工作刻不容緩。

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桃園石龍尾具有纖細的莖葉與獨特的小型粉紅色花朵，適應淺水或濕潤泥地，早年於八德、龍潭一帶曾有紀錄，近年受桃園地區水域環境變遷及城市開發等因素，導致棲地大幅消失，甚至在部分區域已瀕臨滅絕。

夏榮生說，桃園台地在過去的千塘之景及水文自然條件下，孕育多樣的水生植物、動物及兩棲爬蟲，新竹分署去年起與桃園在地長期投入保育工作的單位協力，結合埤塘友善及受脅植物保育工作，持續推動公眾參與、棲地營造等，希望種下生物多樣性保育的種子。

桃園管理處長黃華煌樂見埤塘復育桃園石龍尾有初步成果，他強調，桃園石龍尾承載著在地水域生態的記憶與生命力，透過實際行動可守護桃園石龍尾繁茂生長。

水生植物「桃園石龍尾」。 （新竹分署提供）

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