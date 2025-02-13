賞台灣燈會 5條免費接駁公車

2025/02/13 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園」進行到廿三日，桃園市政府鼓勵民眾搭乘台灣高鐵、桃園機場捷運等大眾運具前來，並提供一條燈區轉運接駁線（紅線），往返機捷A18高鐵桃園站至A19桃園體育園區站外的轉運站，方便民眾在「無限樂園」主燈展演區，以及第二燈區「光的遊戲場」間移動參觀及四條區外乘車接駁線（綠、棕、藍、黃線），給賞燈民眾免費轉乘至燈區。

機捷A16、A20附近 有免費停車場

依市府規劃，自行開車來的遊客可免費停車於桃園區中路風禾停車場，再搭乘綠線接駁車往返中路風禾接駁站至A18轉運站，或停於中壢區泰豐輪胎停車場後，搭乘棕線接駁車往返泰豐輪胎接駁站至A21環北站，轉搭機捷到燈區；另於機捷A16橫山站周邊停車場及A20興南站停車場，分別有三六○○、二五○○個停車格可免費停放。

請繼續往下閱讀...

藍線往返楊梅火車站前站至A19轉運站；黃線在二月十四至十六日、二月廿一至廿三日加開，往返內壢火車站後站至A19轉運站。搭乘台鐵的旅客，可於中壢車站周邊公車站位，搭乘171、1A（平日、5623、703、120、5081（A）路線，至機捷A22老街溪站轉搭接駁車。各線接駁車都有低地板公車班次，公告於燈會網站接駁車資訊，行動不便者、長者或推嬰兒車的家長都能安心搭乘。

燈會期間行經高鐵桃園站的市區公車路線提供增加班次、延後收班等措施，高鐵端發車末班車的部分，170、302路線延後至晚間十一點，208路線延後至晚間十一點四十分，206D路線延後至晚間十一點五十分；707桃園國際棒球場端末班車延後至晚間十一點四十分，171中壢端末班車延後至翌日零點十分。

市區有卅一條公車路線改道行駛，詳情可至桃園公車動態資訊網（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus）、下載「桃園公車」APP查詢，也可撥打1999市民服務專線洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法