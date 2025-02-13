為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園市立醫院 確定落腳八德

    桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園。 （記者鄭淑婷攝）

    2025/02/13 05:30

    位於霄裡公園 計畫投資91.4億 BOT模式 最快2033年底營運

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市是六都中唯一沒有市立醫院的城市，人口數已逾二三三萬人，但醫療量能不足且區域不均，長年爭取獲中央同意成立第三個次級醫療區後，市長張善政昨於市政會議宣布，市立醫院選址確定落腳目前八德霄裡公園，計畫投資九十一．四億元，採BOT（興建、營運、移轉）模式，以區域醫院並朝準醫學中心為發展目標，最快二○三三年底營運，可服務八德、中壢、大溪、復興等區約九十萬市民。

    張善政表示，桃園市原僅南、北兩個次醫療區，床位已經額滿，沒有多餘配額設置新的醫院，春節後，衛生福利部公告桃市成立第三個次醫療區，取名「平德」代表平鎮、八德，因此有床位配額釋出。

    位南、北桃交界 可服務多個行政區

    張說，市府去年委託顧問公司在市境尋找建市立醫院適當地點，最終從十九個地點中擇定八德霄裡公園，主要考量土地取得是否便利、周邊人口數、交通是否便利、周邊醫療需求等，霄裡公園雖然位在八德區，但位處南、北桃園交界，可服務中壢、平鎮、大溪、復興等行政區，也鄰近未來捷運綠線G29站、周邊有多條路幅寬闊的幹道，且八德區現無任何醫院設置。

    急性一般病床499床 特殊及專科150床

    他表示，市立醫院預計設立急性一般病床四九九床、特殊及專科病床約一五○床，及設立廿四小時兒科急診，並設特色醫學中心、綜合式長照機構，強調醫養合一、智慧照護，擴大服務老年及婦幼族群。

    「市立醫院算是邁出漫長程序的第一步。」張善政說，市立醫院將採BOT開發，期程上除了都市計畫變更、衛生局及衛福部審查，也將啟動招商，這樣的模式在其他五都有成功先例，若一切程序順利，最快二○三三年底可以開始營運，除了市立醫院總院，未來希望能夠建立至少兩個分院，平衡區域間醫療資源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播