桃園市立醫院 確定落腳八德

桃園市立醫院確定落腳八德霄裡公園。 （記者鄭淑婷攝）

2025/02/13 05:30

位於霄裡公園 計畫投資91.4億 BOT模式 最快2033年底營運

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市是六都中唯一沒有市立醫院的城市，人口數已逾二三三萬人，但醫療量能不足且區域不均，長年爭取獲中央同意成立第三個次級醫療區後，市長張善政昨於市政會議宣布，市立醫院選址確定落腳目前八德霄裡公園，計畫投資九十一．四億元，採BOT（興建、營運、移轉）模式，以區域醫院並朝準醫學中心為發展目標，最快二○三三年底營運，可服務八德、中壢、大溪、復興等區約九十萬市民。

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張善政表示，桃園市原僅南、北兩個次醫療區，床位已經額滿，沒有多餘配額設置新的醫院，春節後，衛生福利部公告桃市成立第三個次醫療區，取名「平德」代表平鎮、八德，因此有床位配額釋出。

位南、北桃交界 可服務多個行政區

張說，市府去年委託顧問公司在市境尋找建市立醫院適當地點，最終從十九個地點中擇定八德霄裡公園，主要考量土地取得是否便利、周邊人口數、交通是否便利、周邊醫療需求等，霄裡公園雖然位在八德區，但位處南、北桃園交界，可服務中壢、平鎮、大溪、復興等行政區，也鄰近未來捷運綠線G29站、周邊有多條路幅寬闊的幹道，且八德區現無任何醫院設置。

急性一般病床499床 特殊及專科150床

他表示，市立醫院預計設立急性一般病床四九九床、特殊及專科病床約一五○床，及設立廿四小時兒科急診，並設特色醫學中心、綜合式長照機構，強調醫養合一、智慧照護，擴大服務老年及婦幼族群。

「市立醫院算是邁出漫長程序的第一步。」張善政說，市立醫院將採BOT開發，期程上除了都市計畫變更、衛生局及衛福部審查，也將啟動招商，這樣的模式在其他五都有成功先例，若一切程序順利，最快二○三三年底可以開始營運，除了市立醫院總院，未來希望能夠建立至少兩個分院，平衡區域間醫療資源。

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