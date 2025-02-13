《嘉義》水上平交道阻車流 擬新闢道路改善

水上鄉中興路平交道距水上火車站月台僅數十公尺，停等過久，用路人抱怨。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/13 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉中興路平交道距離水上火車站月台僅數十公尺，當南下列車進站前，平交道柵欄就放下，往往一放就是五分鐘，停等車流回堵台一線造成壅塞，陳年問題造成用路人苦不堪言；立委蔡易餘昨邀台鐵等單位會勘，提出短期交通改善方案，將新闢臨鐵路旁西側平面道路，以車輛分流紓解回堵，將由縣府與公所評估。

會勘時也討論短期交通改善配套措施的列車系統優化，及列車時刻等候調整進度。台鐵公司副總經理陳宗宏說，南下列車進入水上站前約兩公里時，中興路平交道就會自動放下柵欄，連列車靠站時，平交道柵欄也是放下狀態，因而月台往北移仍無法解決目前停等問題。台鐵將持續與日本廠商討論優化系統設備可行性，及調整列車交會時間與車次時刻，避免南下、北上列車相繼進站，平交道停等時間可由最長五分鐘縮短至兩分鐘，預計一個月內回覆檢討改善方案結果。

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蔡易餘提出沿鐵路西側開闢長二三五公尺的新路至水上戶政事務所路口，作為短期交通改善，並持續爭取水上段鐵路高架化評估作為中長期改善。水上鄉長林緗亭表示，公所將啟動配合短期改善方案進行評估。

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