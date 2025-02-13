為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《嘉義》水上平交道阻車流 擬新闢道路改善

    水上鄉中興路平交道距水上火車站月台僅數十公尺，停等過久，用路人抱怨。（記者蔡宗勳攝）

    水上鄉中興路平交道距水上火車站月台僅數十公尺，停等過久，用路人抱怨。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉中興路平交道距離水上火車站月台僅數十公尺，當南下列車進站前，平交道柵欄就放下，往往一放就是五分鐘，停等車流回堵台一線造成壅塞，陳年問題造成用路人苦不堪言；立委蔡易餘昨邀台鐵等單位會勘，提出短期交通改善方案，將新闢臨鐵路旁西側平面道路，以車輛分流紓解回堵，將由縣府與公所評估。

    會勘時也討論短期交通改善配套措施的列車系統優化，及列車時刻等候調整進度。台鐵公司副總經理陳宗宏說，南下列車進入水上站前約兩公里時，中興路平交道就會自動放下柵欄，連列車靠站時，平交道柵欄也是放下狀態，因而月台往北移仍無法解決目前停等問題。台鐵將持續與日本廠商討論優化系統設備可行性，及調整列車交會時間與車次時刻，避免南下、北上列車相繼進站，平交道停等時間可由最長五分鐘縮短至兩分鐘，預計一個月內回覆檢討改善方案結果。

    蔡易餘提出沿鐵路西側開闢長二三五公尺的新路至水上戶政事務所路口，作為短期交通改善，並持續爭取水上段鐵路高架化評估作為中長期改善。水上鄉長林緗亭表示，公所將啟動配合短期改善方案進行評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播