《嘉義》再現百年迎春禮 嘉市大天宮元宵鞭春牛

嘉市副市長林瑞彥（左四）搭配12句吉祥話語，遵循古禮主行「鞭春牛」勸勤。（記者丁偉杰攝）

2025/02/13 05:30

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕昨天元宵節，嘉義市祀典大天宮五穀王廟恢復自日治時期中斷百年的「鞭春牛」勸勤儀式，期盼新的一年風調雨順、五穀豐登；新港奉天宮四年一度的元宵遶境全程七天六夜行經嘉義縣、雲林縣五鄉鎮，昨回到新港鄉進入最高潮，鬧區熱鬧滾滾。

奉天宮元宵出巡返新港遶境

大天宮「鞭春牛」儀式，由嘉市副市長林瑞彥遵循古禮進行。林瑞彥說，今年適逢諸羅建城三二一年，大天宮在過年前，恢復舉行百年「迎春禮」平安祭典，舉辦春牛芒神開光與神農聖帝御駕出巡四城門區域，接續舉行「鞭春牛」儀式，讓更多人認識嘉市豐富的信仰文化。

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大天宮董事長鄭明山說，「鞭春牛」傳統宗教儀式記載在舊時「諸羅縣志」，成為嘉義代表性春耕信仰活動。在金龍文教基金會董事長蔡榮順協助考據下，今年大天宮恢復傳統祭典，讓後人見證珍貴的宗教民俗文化，明年將持續辦理。

配天宮「御賜燈花」吸引遊客賞燈

新港奉天宮四年一度元宵出巡吳地、三槺榔、十八庄活動，為嘉義縣定無形文化資產，二月六日起駕後，遶行溪口鄉、元長鄉、民雄鄉、北港鎮、新港鄉等雲嘉五鄉鎮，全程七天六夜，前晚回到奉天宮廟口安營，昨早遶境新港街面，雖然下著雨，但澆不息信眾熱情，沿途家戶在門前擺香案祈福，熱鬧滾滾。

朴子配天宮有兩百多年歷史的「御賜燈花」，每年從農曆除夕點燈至元宵節，廟方今年結合流行「精緻網美風」布置各式顏色繽紛的花藝造景，讓人一秒宛若置身皇宮後花園，昨天元宵節吸引遊客賞燈。

鹿草鄉圓山宮原訂昨晚舉行「元宵火馬祭」，因雨延期到十五日。

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