《雲林》馬鳴山吃飯擔 上萬人冒雨呷平安

「馬鳴山五年千歲吃飯擔」登場，上萬熱情民眾不畏雨勢，齊聚「呷平安」。（記者李文德攝）

2025/02/13 05:30

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕昨天元宵節，雲林縣內有馬鳴山五年千歲吃飯擔、崙背詔安客擐雞酒、跌（跋）米籮等民俗活動，其中吃飯擔今年由東勢鄉月眉村輪值，在月興宮旁農田登場，雖遇雨仍不減民眾熱情，吸引上萬人參加，場面壯觀。

馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲十二王爺，元宵節都會出巡遶境五股十四庄，村民為感念神恩都會準備飯擔，給陣頭或隨香信眾吃平安，今年輪值的月眉村準備兩千八百斗油飯、炒米粉、羊肉湯等，更有烤鱷魚、烤豬等美食。

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昨雲林縣長張麗善、鎮安宮主委章金樹及立委劉建國、張嘉郡、丁學忠等人一同擔飯擔進場，和民眾倒數五秒大喊「開動」後，只見眾人盛裝美食，在田中央、旁邊大快朵頤，雖雨勢不斷仍不減眾人熱情。

當地民眾表示，近十年來吃飯擔期間只遇兩次下雨，但「遇水則發」，上天賜福；章金樹指出，月眉村民們遇到下雨也不怕困難，全心全意投入「吃飯擔」活動，精神可嘉令人感動。

已有百年歷史的詔安客家元宵節習俗擐雞酒，崙背羅厝村民以雞、酒答謝神明庇佑及祈求新年風調雨順、合境平安；另跌米籮是崙背水汴頭社區崇賢寺獨有的信仰習俗，跌米籮是早年農民以米籮來卜卦請示觀音佛祖新的一年作物收成好壞，至今已傳承百年。

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