《雲林》雲林縣道149甲蓋新橋 上草嶺省30分

雲林縣府爭取縣道一四九甲線樟湖到草嶺段截彎取直新建跨越清水溪橋梁。圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

2025/02/13 05:30

地方盼20多年 終獲中央補助10.7億 預計3月動工

〔記者黃淑莉／雲林報導〕地方期待二十多年縣道一四九甲線跨越清水溪的新橋梁，終於要在三月動工。雲林縣府指出，新建橋梁為脊背橋全長七百公尺，總經費十二．六億元，完工後上草嶺道路縣道一四九甲線「截彎取直」，路程縮短約卅分鐘，更安全，且遊覽車可以行駛，對草嶺、樟湖及華山觀光都有很大助益。

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截彎取直 新建跨清水溪脊背橋

從古坑鄉華山村、樟湖村通往草嶺村，行駛一四九甲線廿五公里至廿八公里路段山路蜿蜒，沿途有數個彎道且坡度陡，九二一地震樟湖到草嶺段中斷，廿多年前重建時，地方即爭取避開該路段新建跨越清水溪的高架橋，但因經費龐大等因素一直延宕。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，一四九甲線經樟湖貝殼化石區、草嶺萬年峽谷，沿途風景壯闊，為讓地方觀光風華再現，縣府二○二○年起多次向中央爭取，一四九甲線廿三公里處新建跨越清水溪橋讓道路截彎取直，二○二三年終獲中央核定，總經費十二．六億元，中央補助十．七億元，其餘由縣府自籌款配合。

施工難度高 工期需1200日曆天

汪令堯表示，考量地形、河川沖刷、土石流等問題，採大跨徑的脊背橋設計，造型新穎且結構力度強，橋身約五百公尺，加上兩側引道各一百公尺，全長七百公尺，橋高五十米，橋面距離河谷約一百公尺高，橋身設計有二．五寬的人行步道。

有助草嶺、樟湖及華山觀光

汪令堯說，跨越清水溪脊背橋施工困難度相較其他平地橋梁高，工期要一二○○日曆天，完工後不僅成為地方新地標，遇雲海季時宛如雲端之橋，新橋一端在一四九甲線廿三公里又七三五公尺處，另一端在廿五公里又七五○公尺處，避開蜿蜒路段，上草嶺也不用再繞道經南投桶頭、一四九乙線，可縮短廿至卅分鐘車程，遊覽車也可行駛，對地方觀光有很大幫助。

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