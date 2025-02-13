高雄水產外銷加拿大 開春首發貨櫃

梓官漁會野生烏魚子在加拿大市場大受歡迎。 （記者蘇福男攝）

2025/02/13 05:30

〔記者蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕高雄優質水產品《高雄海味》，開春首發貨櫃外銷加拿大，昨由海洋局長黃登福、加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華一起封櫃，七家業者卅三項商品將攜手搶攻加拿大消費市場。

海洋局從兩年前與加拿大國華台灣食品公司合作，媒合梓官和林園區漁會、宏裕行、安心漁、利安鑫、鮪軒及天時福等優質海味業者，打開加拿大的市場，從第一年的二個貨櫃、去年四個貨櫃，加上昨天一個貨櫃，加拿大已下訂七個（每個四○呎二○噸）高雄海味商品貨櫃。

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黃登福表示，高雄年漁產量達四二．五萬公噸，佔全國將近一半，透過各漁會和水產加工廠的冷凍加工，提升附加價值，行銷國內外市場，協助漁民開拓市場。

品質獲肯定 買氣搶搶滾

周怡華表示，她移民加拿大三十多年，客人回饋說，台灣食品把關嚴格，因此信任台灣食品品質，國華進口的台灣產品都不加糖精、色素和防腐劑，黑輪、蝦排、花枝丸大受歡迎，加拿大消費者都是整箱買，去年開賣的梓官漁會野生烏魚子和虱目魚粥、鮪魚肉丸，買氣也都搶搶滾。

此外，高雄玉荷包荔枝花苞悄悄探頭，害蟲荔枝椿象也跟著來，目前在大樹、旗山、內門等荔枝產區發現荔枝椿象產下第一批蟲卵，農業局啟動生物防治作業，預計釋放至少一百萬隻天敵「平腹小蜂」大軍，協助農民以天然無毒且有效方式，消滅荔枝椿象危害。

《高雄海味》開春首發貨櫃外銷加拿大，昨天上午熱鬧舉行封櫃活動。 （記者蘇福男攝）

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