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    統籌款補助 陳其邁︰不能僅依人口數

    高雄市長陳其邁昨天陪慢飛天使過元宵。（記者陳文嬋攝）

    高雄市長陳其邁昨天陪慢飛天使過元宵。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/13 05:30

    應通盤考量 兼顧弱勢、長輩、偏遠地區等權益

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天陪慢飛天使過元宵，他關懷弱勢表示，中央補助預算應通盤考量各區、族群不同，兼顧弱勢、長輩、偏遠地區等權益，不該只以人口計算「一刀切」，呼籲朝野共同思考。

    陳關心慢飛天使 過元宵同樂

    高雄自去年起全面調高早期療育費用補助，擴大開放補助自費療育項目，近一．一萬多人次受惠，今年起更擴及補助到外縣市自費療育費用，只要是政府認可的自費療育單位，包括心理諮商所、語言治療所等，非健保給付的療育均可補助。

    弱勢兒少療育補助 延至18歲

    此外，更延長補助弱勢兒少療育費用到十八歲，包括重大傷病、罕見疾病等，今年二月剛上路；高雄市設有二十五處早療中心與社區據點是全國最多，透過定點、走動式及到宅服務，就近提供慢飛天使最好的服務。

    陳其邁昨天到鳳山早療中心，與慢飛天使一起搓湯圓、搖元宵，共度佳節場面溫馨，他表示，○至六歲是兒童發展最關鍵時期，愈早發現治療效果更好，仰賴中央長期關注給予地方補助，也是議員關心重點，朝野都支持預算，議會預算審查未被刪。

    陳其邁呼籲中央補助預算時，應考慮各個區域、族群不同比重，各縣市結構比例有所不同，長輩、弱勢族群與偏遠地區需求應納入考量，統籌款補助不能僅依人口數來計算，應根據不同因素做考量，而不是「一刀切」，只用人口因素計算統籌款補助，其實還有很多值得朝野共同思考地方。

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