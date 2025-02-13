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    首頁　>　生活

    高雄去年營利事業銷售額 首破6兆創新高

    2025/02/13 05:30

    推動重大建設 高科技產業進駐 促參招商1021億全國居冠

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄去年營利事業銷售額首度突破六兆元，達到六．○五兆元，創下歷史新高。

    高雄市長陳其邁上任以來，積極推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，除舉辦冬日遊樂園、耶誕生活節等大型活動，並有超過一五○場演唱會，吸引大量人潮來高雄；加上台積電等高科技產業逐步投資落腳高雄，使高雄的營利事業銷售額持續成長。

    連續4年 維持5.5兆元以上

    高雄市從二○二一年度以來，每年的營利事業銷售額都持穩於五．五兆元以上，二○二一年度是五．五七兆元、二○二二年度五．八七兆元、二○二三年度五．五七兆元。

    財政局昨天公布，初估二○二四年度各行業營利事業銷售額突破六兆元，達到六．○五兆元，創歷史新高，更比二○二○年度陳其邁上任時的四．五二兆元，累計增加一．五兆元，大幅成長約三成四，也是連續第四年維持五．五兆元以上的水準。

    財政局長陳勇勝指出，高雄去年促參招商再創歷史新高達一○二一億元，居全國之冠。營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升，公司賺錢，也會回饋員工加薪，帶動整體消費力提升，使高雄市國稅、地方稅收成長，有助於未來獲配更多的中央普通統籌分配稅款，以利重大建設加速推動。

    陳勇勝強調，初估去年高雄自有財源決算數超過一一○○餘億元，連續四年財源成長及突破千億，並可望再次「零舉借」，達成連續四年「零舉借」目標，且累計減債已突破二百億元，未來仍將持續開源節流、積極促參招商。

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