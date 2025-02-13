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    快捷9號調整 今起首班6:15發車

    為便利學生通學需求，竹縣快捷9號今起調整首班車時間、刪減部分站點。（記者廖雪茹攝）

    為便利學生通學需求，竹縣快捷9號今起調整首班車時間、刪減部分站點。（記者廖雪茹攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「快捷九號」公車前天試營運首日「放鴿子」未上路，縣府緊急更換業者代駛，讓學生順利自竹市搭車回家。縣府交通旅遊處表示，為便利學生通學需求，快捷九號上午六點自竹北市勝利八街發車的首班車，今起調整至六點十五分發車，考量行車效率，也刪減「竹北上十興站、竹市經國路口站、前溪站及台肥五廠站」等四個站點。

    交旅處處長陳盈州指出，快捷九號十一日下午自新竹高商準時發車，四點三十分班次搭乘人數十三人、五點班次為六人。昨隨車視察發現六點整的班次無人搭乘，六點三十分班次則有十四人搭乘，為貼近乘客使用需求，與業者研議，自勝利八街行駛的首班車，十三日起調整為六點十五分發車；另為加強行車效率，十三日起刪減上述四個站點，目前的臨時站牌也會儘速設置正式站牌。

    新竹縣政府為便利學生通學、民眾通勤需求，新闢快捷九號公車路線，從竹北勝利八街停車場發車，沿途行經高鐵新竹站、竹北生醫園區，並停靠多間學校，如六家高中、東海國小、新竹高工、新竹女中、新竹高中與新竹高商等。

    前天開學日，學生一早欲搭乘快捷九號公車到竹市上學，寒風中苦等一個小時等不到車，縣長楊文科獲悉震怒，在主管會報中指示交旅處從嚴處分；交旅處隨即廢止業者經營路權。

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