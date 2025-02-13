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    新埔燈會週六登場 主燈爺蛇亮相

    新竹縣燈會主燈「爺蛇」以蛇的蜿蜒姿態為靈感，透過精湛的竹編技藝塑造出流暢的身軀，象徵生命生生不息的力量。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣燈會主燈「爺蛇」以蛇的蜿蜒姿態為靈感，透過精湛的竹編技藝塑造出流暢的身軀，象徵生命生生不息的力量。 （記者廖雪茹攝）

    2025/02/13 05:30

    2/15前夜祭音樂會暖場 2/16千人健走、花燈踩街迎天穿

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「金蛇納福遊新埔 花燈踩街迎天穿」蛇年燈會，即將在本週六、日登場，竹編主燈「爺蛇」昨亮相，十五日將由前夜祭音樂會暖場，十六日千人健走之後萬人花燈踩街，超過五十支融合傳統與創意的花燈隊伍，將在街頭串連成五光十色的流動燈海。新埔鎮長陳英樓表示，北天燈、南蜂炮，邀請全國各地好朋友來新埔欣賞「會走的花燈」。

    竹材環保裝置藝術展至4/7

    陳英樓表示，客家話「有做無做，尞到天穿過」意指天穿節過後，新年才算真正結束。今年燈會以「創意、復古」為主題，邀請地景藝術家陳依慧以「永續竹藝，蛇耀未來」為概念，運用在地竹材創作環保裝置藝術，即日起於市場預定地展出至四月七日。

    其中，主燈「爺蛇」以蛇的蜿蜒姿態為靈感，透過精湛的竹編技藝塑造出流暢的身軀，象徵生命生生不息的力量。還有「柿柿如意」「步步高升」及「竹新祈福」等裝置藝術。

    千人走讀新埔可獲小金蛇

    十五日晚間七點，新埔鎮公所三樓舉辦前夜祭音樂會，贈送限量蛇年螢光棒五百份。十六日下午兩點千人齊聚一起走讀新埔，前一千二百名可獲得「納福小金蛇」紀念品，當日開放三百名現場報名。藝文廣場將有童玩彩繪DIY，逾百攤傳統、文創市集。

    16創意花燈踩街點亮新埔

    十六日晚上六點重頭戲花燈踩街迎天穿，將由宋坤傳藝鼓陣震撼開場，十六座創意移動大型花燈、復古三輪車及人力黃包車重現，彷彿重回小時光，除歌舞戲劇專業表演團隊，更有來自社區、社團、學校及宗廟等逾五十支隊伍一起亮相，沿中正路、福德街環狀繞行，點亮新埔。活動訊息參閱新埔鎮公所臉書粉專及活動網址：https://xinpu.tw。

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