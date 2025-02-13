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    停擺兩年 竹市展演中心最快下半年招商

    新竹市國際展演中心工程停擺2年多後，已改採地上權設定方向規劃，市府將引民間資源朝百億商城兼劇場開發案規劃。（記者洪美秀攝）

    新竹市國際展演中心工程停擺2年多後，已改採地上權設定方向規劃，市府將引民間資源朝百億商城兼劇場開發案規劃。（記者洪美秀攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市停擺兩年的國際展演中心工程，在高虹安上任後，除與原先廠商解約，也由市府改採地上權設定方向，委由顧問公司規劃，近期已經委員會審查進行修訂。文化局表示，國際展演中心仍會保留公益劇場形式，地上權設定租約年限最高七十年，市府可取得權利金約卅七億（分七十年均攤），預估會是一百億規模的商城兼劇場開發案，也是竹市近兩年金額及規模最大的民間促參案，最快上半年完成規劃、五月送市議會定期大會審議，下半年對外招商。

    近年金額最大民間促參案

    文化局表示，目前展演中心土地容積率約九萬多平方公尺可利用，規劃方向包括，興建最高十四層的商城及商辦中心，但也保留公益空間。市府已要求顧問公司修訂開發計畫，包括財務評估與營運規劃等，預計最快五月完成後送市議會審查。

    文化局強調，國際展演中心地上權設定案將是竹市這兩年最大規模的開發投資案，若經市議會審議通過，下半年就會啟動相關招商計畫，未來將不再稱國際展演中心，開發計劃預估引進民間資源投入一百億開發，包括權利金及商城與劇場興建等，此區塊基地面積約四萬一千九百平方公尺，法定建蔽率六十％、法定容積率三○○％，現行基地所規劃使用的實際建蔽率僅卅七％、實際容積率八十％，未來開發計畫審議通過後，基地內將有一定比例的建築空間列為必要設置的公共設施，也會在興建後移轉給市府管理。

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