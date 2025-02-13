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    苗縣爭設竹南科實中 用地卡關

    苗栗縣長鍾東錦（左二）、立委邱鎮軍（左一）等人前往頭份市后庄國小了解校舍不敷使用現況。 （記者彭健禮攝）

    苗栗縣長鍾東錦（左二）、立委邱鎮軍（左一）等人前往頭份市后庄國小了解校舍不敷使用現況。 （記者彭健禮攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市、竹南鎮人口增長，兩市鎮國中、小學學生普遍滿載，加上行政院推行桃竹苗大矽谷計畫，校舍需求吃緊，縣府初步匡定縣立大同高中旁九公頃餘土地，爭取興設竹南科實驗中學。不過，該用地未在縣府提報大矽谷計畫儲備用地範圍內，有待進一步研商。

    未列大矽谷計畫儲備用地內

    隨著竹南科學園區發展，吸引大量科技產業進駐，頭份、竹南人口持續增長，縣府統計，截至一月底，頭份人口達十萬七千多人、竹南人口達九萬餘人，兩市鎮人口近廿萬人，佔全縣總人口數近五分之二，且是縣內少數人口正成長地區。

    人口成長造成頭份、竹南國中、小普遍面臨教室擁擠、資源不足等問題，加上行政院推動大矽谷計畫，縣府預期未來教育需求倍增，爭取設立「竹南科實驗中學」，初步匡定縣立大同高中旁九．二三公頃土地，規劃高中部六班、國中部六班、國小部十二班、雙語部十二班、幼兒園四班共約一千二百人。

    縣長、立委籲中央協調解決

    縣長鍾東錦十一日北上拜會教育部政務次長張廖萬堅等人，當面表達需求，昨天並與立委邱鎮軍等人前往頭份市后庄國小，了解校舍不敷使用現況，盼中央支持。立委陳超明昨也邀集國科會、新竹科管局及教育部等官員召開籌設釋疑會議，釐清設置地點及土地取得流程，盼能早日設校。

    因該土地未納入當初縣府提報大矽谷計畫儲備用地範圍內，且有三成六的私有地，若要辦理區段徵收，需徵求以國科會為事業目的用地主管機關，相關流程才能繼續走下去，但國科會官員未正面回應。陳超明表示，會再與行政院溝通，建議由行政院出面協調。

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