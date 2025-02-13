衝刺千萬人次國際客 5000元消費金抽到6月

觀光署續拚今年國際旅客千萬人次，5000元消費金抽獎延至6月底。（記者蔡昀容攝）

2025/02/13 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣去年未達國際客千萬人次目標，今年繼續挑戰。交通部觀光署長周永暉表示，國際自由行旅客抽「遊台灣金福氣」五千元消費金活動至六月三十日，國際客「高鐵票買一送一」則延續至年底，目的地須為台中以南站點，鼓勵外籍旅客遊中南部。

高鐵票買一送一延至年底

據統計，去年國際來台客約七八六萬人次，日本約佔一三二萬、港澳一二九萬、韓國一○一萬、美國六十五．五萬、菲律賓四十七萬人次。

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副署長林信任分析，菲國因經濟起飛，來台旅遊數多，若抽到金福氣消費金，機票等同免錢，是新南向國家第一高；中國因經濟下滑而大開免簽，拉攏不少東南亞客，台灣將以產品面取勝，例如持續參加新加坡潛水展，鎖定高消費族群。

周永暉表示，今年針對日本市場的重點是青年旅遊，尤其來台修學旅行族群，後續可能在台唸大學、工作，一來再來，預計與JR集團「青春十八車票」合作，台灣代言人策略也會持續。觀光署也鎖定停留六小時以上的轉機客推出桃園或台北的套裝遊程。

三月將開全國景區會議，中央、地方觀光單位及外國人士交換想法。周永暉希望景區能不分地方級及國家級，全達一致水準，尤其太魯閣景觀受創後，台灣應推出「同樣讓國際客覺得值得一來」的特色景區。

觀光署也開始佈局歐洲，今年將在荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨及義大利羅馬增設台灣觀光旅遊服務分處，並規劃舉辦咖啡節，邀國際客來台喝咖啡，期許一炮而紅。

另外，觀光智庫「台灣觀光研訓院」力拚今年立法院三讀通過，初期兩年預估投入三億元，進行戰略規劃、數據分析及觀光人才培訓，規模三十至五十人，地方政府觀光同仁平時需教育訓練，未來都會由研訓院專責開課。

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