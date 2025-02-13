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    公費流感疫苗增購10萬劑 20日開打

    台灣東洋藥品拿下衛福部增購10萬劑公費流感疫苗的標案。（資料照，台灣東洋藥品提供）

    台灣東洋藥品拿下衛福部增購10萬劑公費流感疫苗的標案。（資料照，台灣東洋藥品提供）

    2025/02/13 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗，行政院緊急同意衛福部增購十萬劑公費流感疫苗，由台灣東洋藥品得標。疾管署副署長曾淑慧表示，預計明天驗收疫苗，十七日配送至各衛生局，再轉發至接種地點，廿日如期開打。

    此次疾管署增購公費流感疫苗採購案，共兩家廠商投標，台灣東洋藥品以一二七○萬五○○○元拿下標案，賽諾菲標價金額為二四三六萬元未得標。

    曾淑慧說明，此次含國防部軍醫局委託代購的五千劑，共採購十．五萬劑，台灣東洋藥品供應細胞培養疫苗，適用出生六個月以上兒少及成人，十七日將配送至各衛生局再轉發至接種地點。

    台灣東洋藥品指出，近期國內公費流感疫苗需求湧現，國際疫苗大廠CSL seqirus同意合作，將部分細胞型流感疫苗以公益無償方式轉予台灣東洋藥品，希望滿足國人緊急需求，也減少政府財務壓力，後續將配合政府施政如期提交所需疫苗。

    曾淑慧說明，此次增購疫苗開放六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民等十一類對象使用，昨邀集衛生局召開聯繫會議，已請依分配量與配送時程規劃安排轄區接種作業，配合於十八日將接種地點公布於各衛生局網站，以利民眾查詢。

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