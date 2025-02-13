台灣燈會在桃園 賴總統主持開燈儀式

「2025台灣燈會在桃園」開幕式，左起環境部長彭啓明、交通部長陳世凱、賴清德總統、桃園市長張善政、觀光署長周永暉，分別在台灣的國球棒球上簽名。（記者塗建榮攝）

2025/02/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」昨晚由賴清德總統等人，在高鐵桃園站前廣場主燈展演區，主持小龍年主燈「無限樂園」開燈儀式，賴致詞表示，歷年來，台灣燈會在中央跟地方的合作下，是國人朋友每年期待的盛會之一，也是台灣觀光的一大招牌，被外國媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果，歡迎海內外朋友來賞燈。

賴清德開場向賞燈群眾問說，「今天是元宵節，大家有吃元宵了嗎？天氣很冷，又下著毛毛雨，很高興大家不畏寒冷共襄盛舉」，台灣燈會正式登場，感謝交通部長陳世凱、觀光署長周永輝、桃園市長張善政和市府團隊，共同打造結合科技、文化及親子互動的觀光盛會。

請繼續往下閱讀...

他表示，主燈「無限樂園」採用現代抽象的無限符號造型，作品高度十八公尺，主燈秀運用AI科技，多位外籍交換學生用母語寫出對台灣祝福，一起交織其中，凝聚共同創作者的熱情跟能量，每晚六至十點每半小時展演一次，預告新的一年，台灣將充滿無限可能，也營造出科技始祖的未來和熱鬧氣氛。

賴清德提到，今年燈會主軸「光聚千塘串桃園」有許多特別之處，像是主燈展演區以棒球場動線概念設計，象徵桃園市作為棒球文化重鎮，與國際交通樞紐的重要地位，更帶領大家重溫世界十二強棒球賽台灣隊奪冠時刻的熱血沸騰，還首度和國際知名IP寶可夢合作，讓更多親子同樂在燈光藝術及設計上，也展現桃園的埤塘景觀、多元文化等在地特色。

賴清德強調，不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職，透過這次燈會看到中央與地方的合作良善，創造出美好事物，給海內外朋友最感動的珍貴時光，期待未來中央、地方、朝野黨派共同攜手增進人民的福祉，祝福國人同胞、外國朋友「六順和春，瑞蛇呈祥」。

陳世凱表示，台灣燈會除了規劃雙展區（含桃園機場捷運A19站周邊桃園燈區），讓遊客分流，舒適賞燈，市府也提供在地美食小吃攤位，感謝所有籌備同仁的辛苦，展出最好的燈會；張善政說，台灣燈會睽違九年又到桃園市來舉辦，以棒球為主題特色之一，期待主燈區開燈後，二○二五蛇年，大家一樣不分藍綠，替台灣加油打拚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法