為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣燈會在桃園 賴總統主持開燈儀式

    「2025台灣燈會在桃園」開幕式，左起環境部長彭啓明、交通部長陳世凱、賴清德總統、桃園市長張善政、觀光署長周永暉，分別在台灣的國球棒球上簽名。（記者塗建榮攝）

    「2025台灣燈會在桃園」開幕式，左起環境部長彭啓明、交通部長陳世凱、賴清德總統、桃園市長張善政、觀光署長周永暉，分別在台灣的國球棒球上簽名。（記者塗建榮攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」昨晚由賴清德總統等人，在高鐵桃園站前廣場主燈展演區，主持小龍年主燈「無限樂園」開燈儀式，賴致詞表示，歷年來，台灣燈會在中央跟地方的合作下，是國人朋友每年期待的盛會之一，也是台灣觀光的一大招牌，被外國媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果，歡迎海內外朋友來賞燈。

    賴清德開場向賞燈群眾問說，「今天是元宵節，大家有吃元宵了嗎？天氣很冷，又下著毛毛雨，很高興大家不畏寒冷共襄盛舉」，台灣燈會正式登場，感謝交通部長陳世凱、觀光署長周永輝、桃園市長張善政和市府團隊，共同打造結合科技、文化及親子互動的觀光盛會。

    他表示，主燈「無限樂園」採用現代抽象的無限符號造型，作品高度十八公尺，主燈秀運用AI科技，多位外籍交換學生用母語寫出對台灣祝福，一起交織其中，凝聚共同創作者的熱情跟能量，每晚六至十點每半小時展演一次，預告新的一年，台灣將充滿無限可能，也營造出科技始祖的未來和熱鬧氣氛。

    賴清德提到，今年燈會主軸「光聚千塘串桃園」有許多特別之處，像是主燈展演區以棒球場動線概念設計，象徵桃園市作為棒球文化重鎮，與國際交通樞紐的重要地位，更帶領大家重溫世界十二強棒球賽台灣隊奪冠時刻的熱血沸騰，還首度和國際知名IP寶可夢合作，讓更多親子同樂在燈光藝術及設計上，也展現桃園的埤塘景觀、多元文化等在地特色。

    賴清德強調，不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職，透過這次燈會看到中央與地方的合作良善，創造出美好事物，給海內外朋友最感動的珍貴時光，期待未來中央、地方、朝野黨派共同攜手增進人民的福祉，祝福國人同胞、外國朋友「六順和春，瑞蛇呈祥」。

    陳世凱表示，台灣燈會除了規劃雙展區（含桃園機場捷運A19站周邊桃園燈區），讓遊客分流，舒適賞燈，市府也提供在地美食小吃攤位，感謝所有籌備同仁的辛苦，展出最好的燈會；張善政說，台灣燈會睽違九年又到桃園市來舉辦，以棒球為主題特色之一，期待主燈區開燈後，二○二五蛇年，大家一樣不分藍綠，替台灣加油打拚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播