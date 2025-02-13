北天燈南蜂炮 台灣燈會慶元宵

台灣燈會主燈「無限樂園」採用現代抽象符號造型，12日晚上正式開燈。（記者塗建榮攝）

2025/02/13 05:30

〔記者李容萍、陳奕劭、王涵平、黃明堂／綜合報導〕昨天是元宵節，除了節慶活動北天燈、南蜂炮、東寒單接續登場，「二○二五台灣燈會在桃園」昨晚開幕，總統賴清德主持開燈儀式時致詞表示，台灣燈會已成台灣觀光一大招牌，更被外國媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，此次主燈秀運用AI科技，無限符號造型寓意台灣新的一年充滿無限可能。

總統籲朝野攜手增進人民福祉

賴清德強調，不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職，透過燈會看到中央與地方的合作良善，期待未來中央、地方、朝野黨派共同攜手增進人民的福祉，祝福國人同胞、外國朋友「六順和春，瑞蛇呈祥」。桃園市長張善政說，期待主燈區開燈後，二○二五蛇年，大家一樣不分藍綠，替台灣加油打拚。

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昨天元宵節，新北市平溪天燈節在十分廣場登場，十二呎雙心金蛇與粉紅蛇雙主燈飛上天際，金蛇與粉紅蛇互擁成巨大愛心，祝福有情人終成眷屬，法國觀光團也代表法國施放天燈，祈求世界和平。

外號「天燈國寶」的天燈製作者胡民樹說，雙蛇主燈相吻形成愛心形狀，每座主燈需使用上千張紙一一貼合，還要設計造型、上色，盼民眾用藝術品的眼光看待天燈文化。

為避免天燈殘骸污染自然環境，新北市觀光旅遊局與新北市山岳協會合作，將於二月十六日舉辦淨山活動。

台南鹽水小鎮元宵夜湧入數萬人潮，三座主炮城施放約二百萬支蜂炮，現場民眾嗨翻，為鹽水蜂炮掀高潮。

鹽水蜂炮今年約有二五○座炮城，昨日第二晚施放百餘座，有民眾一下班就揪團衝一波，武廟神轎晚間六時卅分出發時，廟前廣場擠滿冒雨等待犁炮的民眾，璀璨的瀑布煙火之後，蜂炮狂炸亂竄，現場民眾抱頭跺腳閃躲，場景刺激過癮。

台東最吸引人的元宵活動之一是炮炸肉身寒單爺，卅二位外國交換學生由國際扶輪社安排，到台東參加玄武堂的炮炸寒單爺，其中四位巴西男生著紅短褲、赤裸上身，站上竹轎，接受炮火轟炸，震耳欲聾的鞭炮迫身爆炸、煙硝嗆辣，直呼又怕又好玩。

今年元宵遇上細雨，對炮炸活動是極大挑戰，炮火一開，煙霧消散不掉，伸手不見五指，肉身寒單、炮手及觀眾都被煙硝籠罩，但仍然場場吸引成千上萬的民眾熱情參與。

鹽水小鎮昨日元宵夜湧入數萬人潮，3座主炮城施放約200萬支蜂炮，為鹽水蜂炮掀高潮，現場民眾嗨翻。 （記者李惠洲攝）

台東昨天鬧元宵，巴西交換學生扮肉身寒單爺上轎接受鞭炮轟炸。（記者黃明堂攝）

雙蛇主燈率領上百盞天燈緩緩升空，點亮平溪夜晚。 （記者陳奕劭攝）

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