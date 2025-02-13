台大醫院研究／B肝合併單純脂肪肝 死亡風險較帶原者減半／脂肪肝可能會抑制病毒活性、減少複製並提升病毒清除率

台大醫院肝炎研究團隊針對逾萬名B肝患者進行長達15年追蹤，意外發現B肝患者若有「單純脂肪肝」，死亡風險竟比沒有脂肪肝的患者降低一半。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣目前約有一七○萬至二○○萬名B肝帶原者，隨著糖尿病、高血壓、肥胖等代謝異常越來越普遍，台大醫院肝炎研究團隊投入代謝異常和脂肪肝對B肝病人長期影響之研究，針對逾萬名B肝患者進行長達十五年追蹤，意外發現B肝患者若有「單純脂肪肝」，死亡風險竟比沒有脂肪肝的患者降低一半！但醫師強調，超過九成B肝合併脂肪肝患者並非單純脂肪肝，不建議刻意產生脂肪肝來降低死亡風險。

血糖控制不良 死亡風險增4倍

台大醫院內科部醫師蘇東弘指出，B肝影響全球超過三億人，是肝硬化與肝癌的主因，研究發現，如果有脂肪肝的B肝患者合併代謝症候群，如糖尿病、高血壓、肥胖等，死亡風險倍增，且合併代謝異常越多、死亡風險越高，其中又以糖尿病影響最大，若血糖控制不良，肝病死亡風險增加四倍。

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脂肪肝患者較少出現肌少症

不過研究也意外發現，「單純脂肪肝」而未合併其他代謝異常的B肝患者，死亡風險減少約五成。

台大醫院內科部醫師黃上秦說明，脂肪肝可能會抑制B肝病毒活性，減少病毒複製並提升病毒清除率，降低肝癌和肝硬化風險，此外脂肪肝患者也較少出現肌少症問題，而肌少症是預後不良的指標。

不建議刻意產生脂肪肝來降低風險

「不鼓勵患者有脂肪肝！」黃上秦解釋，當脂肪肝合併「體重過重」、「第二型糖尿病或糖尿病前期」、「高血壓」、「三酸甘油酯大於等於一五○mg/dL」、「高密度膽固醇小於等於四○（男性）或小於等於五○（女性）mg/dL」等任一風險因子，就屬於代謝異常脂肪肝。

無代謝症候群 存活率才可能提升

黃上秦強調，單純脂肪肝且無代謝症候群的B肝患者，存活率才可能提升，但這類患者僅約一成、極為少見。目前B肝尚無解藥，透過研究，未來可進一步探討脂肪對B肝病毒的抑制機轉，為藥物研發提供新方向。

台大內科部醫師劉振驊團隊也發現，C型肝炎患者即便清除病毒，若合併代謝異常脂肪肝，肝癌風險仍顯著增加，建議及早治療並定期篩檢。台大團隊的B型與C型肝炎研究成果，雙雙登上國際頂尖期刊《肝病學雜誌》（Journal of Hepatology）。

台大醫院副院長高嘉宏說，脂肪肝會增加胰島素阻抗導致三高問題，且C肝研究也證實脂肪堆積會提高肝癌風險，民眾仍應維持健康習慣，避免脂肪肝危害。

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