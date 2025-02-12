（台中）科技執法新熱點王 去年開罰8千件

北屯區「環中東路與太原路口」，是全台中市開罰件數最多科技執法路口。（記者張瑞楨攝）

2025/02/12 05:30

北屯區環中東、太原路口 聯繫台74線快速路要道 違規最多

〔記者許國楨／台中報導〕台中市目前有六十八處路口啟用科技執法，經統計，二○二四年北屯區「環中東路與太原路口」，擠下北區著名的「魔王五叉路口」、東區建成路與振興路口，成為新一代魔王級路口，共舉發八○八九件，成為全中市科技執法開罰最多路口，違規樣態又以未依標誌標線指示行駛最多。

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全市68處 去年12月啟用27處

近幾年全國各縣市加大科技執法力道，台中市去年（二○二四年）十二月之前，原本有四十一處路口科技執法，十二月一日後再啟用廿七處，目前共六十八處，根據台中市警局交通大隊統計，去年科技執法取締違規開單數量最高路口，不是前年第一名的「東區建成路與振興路口」，也不是北區一中商圈著名的三民路與五權路、錦南街、崇德路的五叉路口，而是北屯區「環中東路與太原路口」居冠。

東區建成、振興路口 7千多件居次

這處路口共舉發八○八九件，第二名為東區「建成路與振興路口」，舉發七二七四件；第三名是南屯區「環中路與五權西路口」，舉發六八八一件。

未依標誌標線號誌行駛 違規前3名

「環中東路與太原路口」居冠之因，是聯繫台七十四線快速道路的重要路段，因此車流量大，違規行為相對較多；此外，六十八處路口科技執法違規樣態前三名，依序分別為不依標誌標線號誌指示行駛，例如左彎車道直行，直行車道轉彎等，以及闖紅燈及跨越雙白線，根據《道路交通管理處罰條例》，不依標誌標線號誌行駛及跨越雙白線行為，可處六百元至一千八百元罰鍰，闖紅燈則可處一千八百元至五千四百元罰鍰。

交大強調，設置科技執法設備輔助警方執法是未來趨勢，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則良好習慣，籲民眾換位思考，遵守交通規則才能降低車禍發生率。

台中市科技執法熱點前3名

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