踩街慶元宵 「台北燈節」送限量湯圓

台北燈節在元宵節舉辦踩街活動，提取提燈民眾還可至服務台兌換限量湯圓。（北市觀傳局提供）

2025/02/12 05:30

今晚6點舉行 將從中山堂主燈區步行至西本願寺

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北燈節正盛大展出當中，今日適逢元宵佳節，台北市觀光傳播局於晚間六點安排踩街活動，由觀傳局副局長薛秋火、社會局長姚淑文及北市府吉祥物「熊讚」帶領小朋友們，手提「台北小Q」小提燈一起踩街，將從中山堂主燈區步行至西本願寺「祈福燈林」，還將發放小提燈與發財金給參與民眾。此外，為傳遞年節祝福，民眾只要提燈籠至燈節展區四個服務台，即可兌換限量湯圓。

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「熊讚」帶領 祈福區寫新年願望

觀傳局表示，今日晚間六點位於中山堂的「福蛇豆豆」主燈秀結束後，踩街團將前往「台北熊讚」燈組，並沿著中華路沿路踩街至西本願寺，並於祈福區寫下新年願望、將竹片掛置「祈福燈林」，讓祝福隨燈光一起飄揚，邀請民眾一同共襄盛舉，參加者還可獲得小提燈以及發財金。

此外，響應傳統習俗，元宵節當日民眾只要提著任一款小燈籠，即可至台北燈節展區四個服務台，兌換限量湯圓，祝福來年團圓美滿；而以元宵湯圓為靈感的六小福送福燈組—「財」、「富」、「旺」、「福」、「滿」、「吉」也會現身展區，為元宵佳節增添可愛喜氣氛圍。

中山堂「光錦舞台」 14至16日演出

觀傳局補充，十四日至十六日在中山堂廣場的「光錦舞台」將有三天限定演出，邀請icyball冰球樂團、特技舞蹈、馬戲劇團以及台北市國中小學音樂團隊等輪番演出，邀請大家到西門町賞花燈、看表演，一起享受美好週末時光。

15日「燈你出現 放閃西門」聯誼

觀傳局更指出，二月十四日西洋情人節當天有浪漫主題活動，十五日則有「燈你出現 放閃西門」聯誼活動，不論有伴侶或是單身的民眾，都可以前往燈海享受兩人甜蜜時光，或把握浪漫邂逅的機會。

觀傳局提醒，台北燈節展期至十六日結束，民眾要把握欣賞璀璨花燈的機會。

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