為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市設校園共融遊戲場 議員促加強維護

    昨天開學日，台北市長蔣萬安赴銘傳國小視察，並體驗該校甫完成的共融遊戲場。（記者田裕華攝）

    昨天開學日，台北市長蔣萬安赴銘傳國小視察，並體驗該校甫完成的共融遊戲場。（記者田裕華攝）

    2025/02/12 05:30

    〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕昨天是中小學開學日，台北市長蔣萬安一早赴銘傳國小視察，並體驗該校甫完成的共融遊戲場。教育局表示，該局推動國小校園設置共融遊戲場，讓一般孩童以及有特殊需求（如身障生等）的兒童都能共同遊戲，今年預計再投入一五○○萬元預算增設三座共融遊戲場。朝野議員樂見相關投入，但強調後續維護需多花心力。校方則認為，遊戲場設計、管理上是一大課題。

    蔣萬安表示，去年於銘傳國小、啟聰學校及永建國小新增三座共融式遊戲場，目前台北市已有廿八座共融遊戲場，未來會持續增設。

    教育局表示，台北市推動國小校園設置共融遊戲場，也藉由參與式設計原則，親師生都能共同參與遊戲場建置。銘傳國小在設置遊戲場前，就邀請全校孩子一同參與，打造以兒童為主體的遊戲場。

    民進黨議員鍾佩玲表示，樂見市府投入資源在孩子的遊具上，但提醒應有相應配套措施，包括是否有足夠量能和資源修繕及維護。

    國民黨議員闕枚莎強調要優先考量安全問題，諸如坡度設計、材質選擇，尤其全球暖化影響，要避免選擇曝晒後會過熱的材質，以免燙傷。

    民眾黨議員黃瀞瑩認為，共融遊戲場在學校興建，後續維修所費不貲，市府維修人力跟預算都要準備到位。

    永建國小校長林裕勝表示，對於特殊需求孩子遊玩考量是進步的象徵，共融遊具雖然造價較高，但也打破過往千篇一律罐頭遊具的印象，讓學生有更多選擇。

    天母國小教務主任吳俊賢說，該校因人數眾多，針對共融遊戲場就有特別訂定分流規範，讓孩子們都能夠有使用遊戲場的機會。

    延平國小校長陳清義表示，共融遊戲場要考量特殊生遊玩無障礙，設計時也要更全面考量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播