北市設校園共融遊戲場 議員促加強維護

昨天開學日，台北市長蔣萬安赴銘傳國小視察，並體驗該校甫完成的共融遊戲場。（記者田裕華攝）

2025/02/12 05:30

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕昨天是中小學開學日，台北市長蔣萬安一早赴銘傳國小視察，並體驗該校甫完成的共融遊戲場。教育局表示，該局推動國小校園設置共融遊戲場，讓一般孩童以及有特殊需求（如身障生等）的兒童都能共同遊戲，今年預計再投入一五○○萬元預算增設三座共融遊戲場。朝野議員樂見相關投入，但強調後續維護需多花心力。校方則認為，遊戲場設計、管理上是一大課題。

蔣萬安表示，去年於銘傳國小、啟聰學校及永建國小新增三座共融式遊戲場，目前台北市已有廿八座共融遊戲場，未來會持續增設。

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教育局表示，台北市推動國小校園設置共融遊戲場，也藉由參與式設計原則，親師生都能共同參與遊戲場建置。銘傳國小在設置遊戲場前，就邀請全校孩子一同參與，打造以兒童為主體的遊戲場。

民進黨議員鍾佩玲表示，樂見市府投入資源在孩子的遊具上，但提醒應有相應配套措施，包括是否有足夠量能和資源修繕及維護。

國民黨議員闕枚莎強調要優先考量安全問題，諸如坡度設計、材質選擇，尤其全球暖化影響，要避免選擇曝晒後會過熱的材質，以免燙傷。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，共融遊戲場在學校興建，後續維修所費不貲，市府維修人力跟預算都要準備到位。

永建國小校長林裕勝表示，對於特殊需求孩子遊玩考量是進步的象徵，共融遊具雖然造價較高，但也打破過往千篇一律罐頭遊具的印象，讓學生有更多選擇。

天母國小教務主任吳俊賢說，該校因人數眾多，針對共融遊戲場就有特別訂定分流規範，讓孩子們都能夠有使用遊戲場的機會。

延平國小校長陳清義表示，共融遊戲場要考量特殊生遊玩無障礙，設計時也要更全面考量。

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