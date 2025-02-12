班班喝鮮乳 北市擬用教育基金支應

2025/02/12 05:30

呼籲中央繼續政策 規劃學童持數位學生證 至超商、超市通路兌換

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕農業部、教育部去年推動「班班喝鮮乳」政策，不過上路後因執行面困難緊急喊卡，台北市長蔣萬安持續呼籲中央應繼續政策，他昨強調台北市相關配套都已到位，他認為「怎麼窮都不能窮孩子」，也與教育局研議規劃使用地方教育基金支應。教育局長湯志民表示，初步規劃學童可憑數位學生證至超商、超市等通路兌換鮮乳。朝野議員對此表達支持，但也憂心相關配套與延續性。

請繼續往下閱讀...

朝野議員表達支持 盼今年上路

蔣萬安昨受訪表示，台北市積極規劃鮮乳政策，希望今年就可以上路，經費部分希望中央維持政策，地方一定可以克服執行面上的困難，他為此也親自走訪四大超商以及大型通路業者溝通，並與悠遊卡公司完成技術上的各項問題，執行面沒有問題。

至於中央經費如不到位，北市是否動用教育基金支應？蔣萬安回應，這部分都在研議並規劃中，他認為「怎麼窮都不能窮孩子」，台北市會全力以赴，讓政策儘快落實。

湯志民補充，相關政策正籌畫營運當中，希望中央經費能到位，配套部分都持續與超商聯繫，初步規劃學童可憑數位學生證至超商、超市等通路兌換，鮮乳提取方式已解決，希望中央給予孩子支持。

鍾佩玲︰運送冷藏 要有完整配套

民進黨議員鍾佩玲表示，樂見蔣萬安願意延續政策，但現存運送跟冷藏的問題，是否有完整的配套方案可供學校選擇？不論是中央支應經費或是動用教育基金，市府都應該和學校進行溝通，提供更彈性的供應方式。

闕枚莎︰每個孩子年花費800元 值得投資

國民黨議員闕枚莎說，她一直主張讓孩子喝鮮乳，一週一鮮乳平均一年每個孩子花費約八百餘元，是很值得的投資，希望尚未達成天天喝鮮乳的目標前，至少能加碼到一週兩瓶鮮乳。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，教育政策龐雜又多，資源要做合理的分配，不能單獨壓在某政策，此政策要思考清楚是否能持續進行下去，不要因資源的分配或中央的因素，再造成變動，這樣對小朋友也不好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法