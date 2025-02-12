花蓮預立醫療註記 簽署率不到1%

2025/02/12 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕《病人自主權利法》自二○一九年實施至今六週年，花蓮完成「預立醫療決定意願註記（AD）」總人數僅一千二百多人，簽署率仍不足一％。門諾醫院持續推動「四人同行三人免費」，中低收入戶免費，希望強化簽署意願，提前為人生的重要決定做好準備。

門諾持續推4人同行3人免費

七十歲的林阿姨日前揪三個朋友到門諾醫院，完成預立醫療決定的簽署。她說，親眼看到好姊妹的父親因為心臟病發作入院急救，為了是否插管治療，家人間爭執很久，但還是先插管了，也讓病人飽受折磨，因此決定先簽署預立醫療遺囑。

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門諾醫院社服處主任李東梅說，「預立醫療決定書」適用五大類病人，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、嚴重失智症及政府公告包括漸凍人等十四種罕見疾病，全國至今已有九萬三千多人已完成「預立醫療決定註記」，簽署的民眾需要到醫院預約「預立醫療照護諮商（ACP）門診」，每人費用為三千五百元，由於諮商費不便宜，影響民眾簽署意願，門諾去年起推動「四人同行三人免費」，相當於「買一送三」，希望鼓勵民眾勇敢面對生命最後的選擇。

花蓮縣從二○一九年起推「預立醫療決定意願註記（AD）」， 平均一年只有一到兩百人完成簽署，去年推優惠折扣後，全縣一年共四百卅五人完成預立醫療註記，有半數共二百一十六人在門諾醫院完成。

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