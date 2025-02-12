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    羅東八重櫻挨撞 公所向肇事者求償

    羅東鎮羅莊櫻花步道櫻花樹傳出遭人「開膛破肚」，畫面曝光後引發撻伐聲浪。（記者江志雄攝）

    羅東鎮羅莊櫻花步道櫻花樹傳出遭人「開膛破肚」，畫面曝光後引發撻伐聲浪。（記者江志雄攝）

    2025/02/12 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮羅莊櫻花步道櫻花樹傳出遭人「開膛破肚」，有十年樹齡的八重櫻樹幹傷痕累累，畫面曝光引發撻伐聲浪。羅東鎮公所查出，代耕業者春耕時農機擦撞櫻花樹所致，有十多株受波及，其中二株樹幹斷裂，已報警將向業者求償。

    羅莊櫻花步道位在羅莊大排河岸兩側，總長度二．二公里，被譽為宜蘭平地賞櫻秘境，種植櫻花樹以八重櫻、墨染櫻為主；另有台灣山櫻、香櫻，合計一千二百株。紅色系八重櫻花目前陸續開花，吸引不少人健行賞櫻，下個月將換上白中帶粉的墨染櫻花綻放。

    賞櫻遊客前天發現羅莊櫻花步道櫻花樹幹有被人鋸斷痕跡，拍照PO上網，直指櫻花樹需要多少年才能長這麼粗，看了讓人心痛，盼相關單位了解一下，PO文一出引起網友熱議。經調查，遭遇橫禍的是適逢花期的八重櫻。

    羅東鎮公所經建課長黃英傑說，根據地面上機具輾痕，查出八日當天代耕業者駕駛農機到羅莊櫻花步道附近農田春耕，擦撞步道櫻花樹，初估十多株受波及，有二株樹幹斷裂，公所已報案，要向肇事者求償。

    羅莊櫻花步道屬於水防道路，非公務車禁止進入，黃英傑說，鎮公所將增設告示牌，提醒各界遵守規定；至於農耕期間若有過路需求，在不影響櫻花樹前提前下，會同意農機使用水防道路。

    羅莊櫻花步道被譽為宜蘭縣平地賞櫻秘境，目前進入八重櫻花季。（記者江志雄攝）

    羅莊櫻花步道被譽為宜蘭縣平地賞櫻秘境，目前進入八重櫻花季。（記者江志雄攝）

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