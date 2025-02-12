改善違停 羅東轉運站增715機車格

羅東轉運站汽車停車格減至438席，把原本的60席汽車停車格改劃成285席機車格，預計下週施作。（記者王峻祺攝）

2025/02/12 05:30

站內60席汽車格改劃成285席機車格 預計下週施工 3月中旬完工

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕羅東轉運站機車停車格不足問題屢遭民怨，加上周邊停車不易，違停亂象頻傳，宜蘭縣政府去年變更站內設計，將部分汽車停車格改劃成機車格，同時借用轉運站對面開羅派出所預定地劃設機車格，總計增加七一五席機車格；目前站外四三○席已啟用，站內車格預計下週施工，三月中旬完工。

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停車不易 縣府雙管齊下增闢車位

羅東轉運站地下一、二樓為汽、機車停車場，汽車停車格四九八席、機車一二○○席。去年啟用後，汽車格使用率約僅六至七成，但機車格時常一位難求，尤其是雨天或接近中午等尖峰時刻，常讓機車族找不到車位，紛紛向縣議員陳情。

站外借派出所預定地劃設 430席已啟用

縣府交通處為解決羅東轉運站機車格不足問題，將汽車停車格減至四三八席，把原本的六○席汽車停車格改劃成二八五席機車格，滿足機車族停車需求。另外，轉運站對面的開羅派出所預定地，預計二○二六年才會動工興建，縣府也一併辦理借用，並規劃成機車停車場（羅東停四機車停車場），一口氣增設四三○席車格。

縣府交通處指出，轉運站將汽車停車格改為機車格，須辦理都市設計審議變更與交通影響評估，使用執照也要重新取得，所有程序已經完備，十日進行最後場地確認，預計下週就會交由廠商進場施作。

交通處表示，站內部分因要把汽車格地上標線刨除後，重新劃設機車格，加上標示新的交通動線、車格位置，以及更新車位數量顯示器等作業，工期約須一個月，預計三月中旬就可完工啟用。

交通處指出，羅東停四機車停車場部分，去年底上網招標委外經營，經施工、驗收後，已於一月下旬完工，並趕在春節前夕啟用，四三○席機車格中，有九席身障車位，因採露天管制，每日每次收費十元，月租三百元，啟用迄今停車狀況良好，每日仍有空位可供停放。

羅東轉運站對面的停四機車停車場已啟用，規劃430席機車格。（記者王峻祺攝）

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