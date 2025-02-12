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    竹縣敬老卡 竹北運動中心可扣點

    即日起新竹縣長輩，可在竹北國民運動中心的非公益時段使用敬老卡。（新竹縣政府提供）

    即日起新竹縣長輩，可在竹北國民運動中心的非公益時段使用敬老卡。（新竹縣政府提供）

    2025/02/12 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣敬老卡昨起擴大使用於竹北國民運動中心！縣長楊文科表示，健身房每小時扣廿五點、游泳池每次扣六十點，歡迎鄉親多加利用，一起運動讓身心更健康。

    楊文科表示，新竹縣敬老愛心卡自二○一一年開辦至今，陸續擴大使用範圍，並推出辦卡便民服務，民眾可直接到社會處臨櫃申請，隨辦隨取，大幅縮減等待時間。目前可補助搭乘公車、國道客運、計程車及台鐵，去年十二月中旬新增四國道路線，可至台北、台中、林口；今年一月更將搭乘台鐵補助從單趟五十點翻倍為一百點，讓鄉親有更多旅遊地點的選擇。

    社會處表示，此次擴大使用範圍的卡片為敬老卡，因愛心卡已依場館規定，免費使用體適用能中心及游泳館。敬老卡自二月十一日起擴大使用於竹北國民運動中心，可使用時間為至週一至週五上午八點至下午六點的非公益時段期間（國定假日、例假日不適用），公益時段則為至週一至至週日上午八點至十點與至週三及至週五下午二點至四點（國定假日、例假日、寒暑假不適用）。

    教育局說明，扣點方式為健身房每小時扣廿五點、游泳池每次扣六十點，若持卡人點數不足，將扣完剩餘點數，差額再從自費錢包扣抵；卡片自費錢包內若不足，可現金補齊差額。

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