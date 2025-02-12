竹縣快捷9號放鴿子 廢止業者路權

新竹縣快捷九號公車試營運首日未實際上路，交旅處宣布廢止亦捷科際籌備經營路權，昨下午改由捷乘客運公司配合緊急代駛。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/12 05:30

試營運首日就出槌 8學生等不到公車 家長、民代協助載送

〔記者廖雪茹／新竹報導〕昨天開學日，新竹縣有八名學生一早欲搭乘快捷九號公車到新竹市上學，卻遲遲等不到公車，縣長楊文科震怒，昨在主管會報中指示交通旅遊處從嚴處分；交旅處表示，因廠商誠信問題造成縣府聲譽受害，即日起廢止亦捷科際籌備經營路權。昨天下午改由捷乘客運公司配合緊急代駛，放學時間下午四點半及五點改自新竹高商發車，終於讓學生順利搭到車回家。

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上午2班取消 下午捷乘代駛

民進黨竹北市民代表陳禹同表示，昨天上午五點五十分左右，已有學生在「竹北勝利八街停車場調度站」，等六點整的公車上學，但等到六點三十分都沒有發車，將近六點五十分直接取消原本六點和六點半兩班次，讓學生不知所措，幸好家長群組緊急聯繫協助送孩子到學校。

新竹縣議員吳旭智表示，昨一早現場有八名學生排隊等車，但公車臨時取消後，學生們擔心上學遲到，趕緊聯絡家人來載，他也開車幫忙載送其中三名學生，到新竹高商時已七點四十分了。下午他再到現場關切捷乘代駛情形。

竹縣政府新闢的快捷九號公車昨天試營運，沒想到竟然放乘客鴿子；交旅處長陳盈州表示，臨時停靠站牌和標誌標線等皆已完成，業者亦捷科際公司迄前晚也都保證沒問題，昨一早卻突因駕駛調度問題而未實際上路。

縣長楊文科認為此舉如遭業者「打臉」；並提及該業者去年已有未按時間發車或遲到等「前科」，而引發民怨，痛批業者行徑已嚴重欺瞞政府，指示交旅處從嚴處分。

因駕駛臨時告假 業者致歉

亦捷科際公司則發布告致歉，指因快捷九號線駕駛員臨時告假，未能如期發車，是公司的過失。該公司深表歉意，並願承擔全責。

陳禹同和吳旭智並提到，快捷九號一趟七十分鐘，搭車時間太長，學生上學會遲到。對此陳盈州表示，將視試營運情況做滾動式調整。

快捷九號公車試營運首日未實際上路。（記者廖雪茹攝）

昨天開學日，新竹縣八名學生一早欲搭新闢的快捷九號公車上學，卻遲遲等不到，才知被放鴿子。（民眾提供）

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