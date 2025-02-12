竹市新設公園管理中心 次月就換主管

新竹市公園管理維護中心成立1個多月就換主管，市議員曾資程批人事動盪不安是城市市容災難加劇的開始。（記者洪美秀攝）

2025/02/12 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府今年初進行組織編制調整，成立長照管理中心及青年發展中心和公園及觀光設施維護管理中心等三個二級中心單位，但其中公管中心主任上任一個月就換人，另有不少局處科長由承辦代理或懸缺，就連人事處長也調離職務到中央，市議員曾資程說，公管中心的成立原要讓事權統一，但其實公園設施相關業務龐雜，如今主管換人，顯示市府根本不了解此單位之業務量，恐是竹市城市市容災難加劇的開始。

議員質疑市容災難將加劇

曾資程說，公園管理過去有環保局及城銷處和工務處等三個局處分工合作，如今全集中在公管中心，新竹公園接連發生虐貓及大灰鵝失蹤和疑似流浪狗遭餵食有毒飼料等情事，突顯市府的決策失當，加上人事異動及職務調整造成人心浮動，都是市府市政一事無成的主因之一。

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市議員劉彥伶質疑，公管中心業務量龐大，尤其公園設施的行政工作複雜，若涉及國賠等業務更是繁雜，沒想到成立不到兩個月就換主管，顯示市府用人不當已造成市政工作難推動。

市議員楊玲宜說，能否善用人才是高虹安與邱臣遠長期的執政盲點，不尊重公務員專業，常破壞法制為難基層公務員。每當市政出包，只會抓基層祭旗，也是民眾黨無法突破的執政困境。

市府︰因組織運作需求調整

市府表示，公管中心的職務調整是基於組織運作的需求及職務的適配性，並在需要時進行調整以強化為民服務能量，確保市政有效推動。此外，人事處長調任屬中央職期輪調，市府予以尊重。

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