鍾東錦建議 機車考照下修到16歲

2025/02/12 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣偏鄉大眾運輸不夠普及，考量學子上學不便，避免孩子無照騎機車等因素，苗栗縣政府昨召開縣務會議，縣長鍾東錦指示縣道安會報小組交通工務處、苗栗縣警察局建議交通部及內政部參考多數先進國家，將國內考機車駕照年齡有條件下修至十六歲，但須強制接受完整駕訓班教育及道路駕駛訓練完成後，才能進行考駕，以降低機車族群事故違規及肇事率。

根據苗栗縣警局交通隊統計十三至十七歲少年無照駕駛肇事死亡人數，去年零人、二○二三年死亡三人、二○二二年二人；十三至十七歲無照駕駛肇事受傷人數，去年一至十一月一八八人、二○二三年同期受傷二六三人、二○二二年同期三○二人。未滿十八歲無照駕駛取締件數去年四○四件、二○二三年取締三七六件、二○二二年四○七件。

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苗栗警方分析，苗栗縣近三年，每年都有取締十八歲以下無照駕駛違規近四○○件，苗栗警方也表示，與其讓未滿十八歲有交通需求的學生無照駕駛，不如透過嚴格的駕駛訓練並建立完整的防禦駕駛觀念，對於防範事故的發生更加有效，考照年齡放寬是可以考量評估的做法。

也有民眾說，相似於機車的微型電動二輪車，只要年滿十四歲無須考照即可上路，對於機車下修考照年齡，中央可集思廣益研議。

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