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    首頁　>　生活

    《桃園》下令開槍獵殺狒狒 農業局技士判8月

    2025/02/12 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕一隻東非狒狒於二○二三年三月從六福村動物園脫逃後，在桃園市平鎮區首度現蹤，一路轉往楊梅、新屋等遊竄，市府組成捕獵隊伍，當月廿七日在楊梅區富岡地區捕捉時，農業局徐姓技士下令林務局移除外來種「埃及聖䴉」的林姓獵人開槍打死狒狒，造成社會譁然，事後桃園地檢署調查，依違反野生動物保育法將徐起訴，桃園地院昨審結將徐判處八月徒刑。

    農業局當時成立「抓狒戰情室」，案發日下午有民眾通報在楊梅富岡地區的校園發現狒狒，之後狒狒闖入民宅被關在屋內被圍捕後，移動時因受槍傷奄奄一息，送至六福村救治不治。檢察官調查、釐清案情是農業局徐姓技工指示獵人開槍，將他依違反野保法起訴，開槍的林姓獵人獲不起訴處分。

    桃園地院審理時，徐辯稱未在圍捕行動中下令林姓獵人開槍，且不知道林當時有攜帶獵槍；法官綜合諸多證人證詞及現場照片，認定徐知悉獵人攜帶自製獵槍，且分別向林姓、劉姓獵人指示看到狒狒時可以直接開槍，而徐明知狒狒為珍貴稀有野生動物，以麻醉槍圍捕已足，卻罔顧政府保育野生動物的用心，利用不知情獵人宰殺，危害自然生態，又自始否認犯行，且身為公務員依法加重其刑，昨審結判處八月徒刑。可上訴。

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