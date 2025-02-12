《桃園》護童專案 通學廊道科技執法

開學首日，桃園警分局結合交大與婦幼、少年警察隊等，於轄內各學校上學時段執行護童勤務。（警方提供）

2025/02/12 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍、黃政嘉／桃園報導〕桃園市中、小學昨開學，警方啟動護童專案，去年啟用百大易肇事路口租賃式多功能科技執法設備，其中，設於通學廊道的有廿二處，市警局交通警察大隊長李維振說，通學廊道設置科技執法設備主要是取締未禮讓行人的車輛，提醒駕駛人必須減速停讓，以確保學生安全。

開學日 宣導交安、識詐

開學首日，桃園警分局結合交大與婦幼、少年警察隊等，於轄內各學校上學時段執行護童勤務，在校門口設置聯合宣導攤位，向學童及家長進行交通、婦幼安全及識詐宣導教育。

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平鎮警分局長徐坤隆表示，因桃園鐵路地下化工程而封閉部分車道施工的環南路地下道，及中豐路南勢二段南勢國小前人行道優化工程，警方派遣機動警力疏導周邊交通。

楊梅警分局針對接送學童最密集的時段、路段加強規劃護童勤務；蘆竹警分局在錦興國小校門口安排警察大頭娃娃迎接學童；龜山警分局對轄內各級學校規劃交通疏導崗哨、機動交通巡邏。

此外，龍岡國小策劃「幸福草莓上學路」開學活動，以學生親手栽種的草莓、芥菜與茼蒿等植物，布置成草莓花園，迎接學生回到學校；新興國際中小學開學日由創辦人魏照金依慣例發放外幣紅包給學童。

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