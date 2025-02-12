《桃園》台灣燈會交管封路 通行證卡關惹怨

台灣燈會於中壢青埔地區舉行，燈區周圍道路實施交管，在地居民抱怨回家的路變遠了。（記者李容萍攝）

2025/02/12 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」以多元文化及體育特色為核心規劃兩大展區，設在桃園機場捷運A18高鐵桃園站前的主燈區今起開放，加上日前登場的機捷A19桃園體育園區站外的第二展區「光的遊戲場」，賞燈車潮讓原本交通量龐大的青埔地區在下班時間更塞了，洽溪路配合宗教燈區封街，居民反映開車出示「居民通行證」仍無法通行，痛批交通混亂、回家路迢迢，市府昨緊急調整配套措施，同意永信路平日可持證開放通行。

市府緊急調整 永信路平日持證開放通行

市議員黃崇真接獲陳情表示，台灣燈會活動期間，洽溪路封路，居民以為持市府發的通行證可通行，卻卡在管制區內進退兩難；市府為此緊急調整永信路假日維持管制、平日持證開放通行，盼讓高鐵南路慢車道不會因右轉車流卡住、塞爆。

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大溪區公所響應台灣燈會，在三角公園設置燈區今日登場，主燈「蛇躍陀螺轉動大溪」，高達五公尺，不僅美觀，還巧妙融入陀螺、豆干和木藝等在地元素，展現蛇年的生肖特色；大溪警分局今起至廿三日的下午五點至晚上十點，實施中正路改單行道往普濟路方向、民生路和登龍路廿巷禁止車輛進入，及三角公園周邊中央路劃設行人徒步區。

另，市府在桃園樂天棒球場旁文康路「桃園好市」設置「植感桃園─蔬食友善專區」，集結全國廿多家蔬食品牌；桃園會展中心今起在一樓商城舉辦「BAO KO Mall」活動，邀請民眾品嘗美食、挖掘好物；大江購物中心推薦「白天逛大江，晚上賞花燈」吃喝玩樂購一日行程；燈會期間，民眾到華泰名品城一、三期租借嬰兒車，就送燈會蹓蹓蛇小提燈。

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