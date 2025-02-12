《桃園》民團罷免6藍委 台灣燈會設據點

「全力一擊．罷免涂權吉」連署收件處，至14日改到楊梅區新農街134號。 （「罷免涂權吉」團隊提供）

2025/02/12 05:30

下架牛煦庭 新增連署站

〔記者黃政嘉／桃園報導〕不滿國會藍、白黨團違憲立（修）法及亂審總預算等，公民團體全國串連罷免藍委，桃園市「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊二月三日到中央選舉委員會送件二萬四千七百份連署書後，持續罷免行動，罷免桃市第三選區立委魯明哲行動發言人Dora昨說，即起「台灣燈會罷免不缺席」行動，在燈會雙展區的七處地點，收取第二階段意向調查，民眾可留下聯繫方式，二階起跑時，會發簡訊或致電通知來連署，詳細地點可上「壢拔魯蛋，惡罷滾蛋！」臉書社團查詢。

罷免第一選區立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒表示，預計三月三日中選會公布一階連署狀況與二階格式表，團隊在全市六區已有二萬筆資訊，可在二階起跑時就通知民眾連署，第一選區新增兩個連署站點，下週陸續運作。

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罷免涂權吉 新設收件處

罷免第二選區立委涂權吉行動發言人Rick說，「全力一擊．罷免涂權吉」團隊經熱心民眾無償提供場地，昨起至十四日的下午二至五點在新農街一三四號收件，二段目標十五％選民連署，約四萬五千至五萬份，比一階多十％，需要各類志工加入擴散罷免能量，詳情可至團隊臉書粉絲專頁查詢、聯繫。

陳曉煒表示，九日起在桃園區協助談好三個新的連署站，聽聞有里長聲稱鄰居都不希望吵吵鬧鬧，關切出租人「不要租給罷免團隊」，令人感到恐懼，想不到「租個房子都得提心吊膽」。

罷免第五選區立委呂玉玲的罷免支援站、議員王珮毓服務處的人員指出，農曆年後至今，每天接到電話諮詢與現場民眾詢問二階連署何時開始？罷呂的熱度依然高；五十歲市民莊小姐說，一階就有信心罷免立委呂玉玲的連署件數會過門檻，網路看到議員服務處也收連署書，便先就近詢問二階作業時間。

罷免第六選區立委邱若華行動發言人傑米表示，位在大溪區的僑愛連署站持續在收二階所需聯繫資料並建檔，未來會發送簡訊通知。

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