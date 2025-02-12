《桃園》情人節登記結婚 戶政所送好禮

桃市府民政局舉辦「西洋情人節結婚登記送好禮」活動，大溪戶所加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」活動。（桃市民政局提供）

2025/02/12 05:30

大溪與木藝博物館合作推結婚小旅行 中壢送手腕包 楊梅有帆布便當袋

〔記者鄭淑婷、黃政嘉／桃園報導〕二月十四日西洋情人節是新人登記結婚的熱門日子，桃園市政府民政局聯合十三個行政區戶政事務所，當天舉辦「結婚登記送好禮」活動，其中，大溪戶所與木藝博物館合作加碼推出「幸福禮1+1，大溪結婚小旅行」，新人登記後就可在大溪展開甜蜜旅程。

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民政局戶政科統計，前年特殊結婚日前三名為二月十四日三二○對、五月廿日二○三對、十一月十一日四十七對，去年則是五月廿日躍升到第一共四○○對，其次為十一月十一日一九八對、十二月廿五日耶誕節七十九對，二月十四日跌出前三名主因是去年並非宜嫁娶日。

桃園送茶具組 龜山有心動恆暖杯

十三區戶所各有賀喜祝福新人登記，桃園戶所贈送象徵愛情恆溫的茶具組，中壢戶所贈送甜蜜手腕包，楊梅戶所提供雙喜帆布便當袋，龜山戶所送上心動恆暖杯等。

戶所提供特色背板 留下美好回憶

民政局長劉思遠也表示，各戶所結合在地特色提供結婚背板，像新屋戶所「臻愛新屋」背板，結合永安漁港石滬及客家桐花意象，為新人留下美好回憶。

甜蜜情人節 平鎮、楊梅音樂饗宴

平鎮公所情人節當晚六至九點，在乙未保台紀念公園的燈會現場舉辦音樂會，陣容包括歌手米非、郭遠伯，與汲音管樂團、Resonance留聲樂團；楊梅公所下午四至五點，於楊梅車站前廣場舉辦「梅好時刻」Live音樂饗宴，且有特色花燈供情侶拍打卡。

新屋公所於新屋燈區范姜祖堂舉辦情人節快閃打卡活動，下午五點半至九點半，打卡者上傳個人臉書或IG等社群平台，貼文註明「二○二五台灣燈會在桃園—新屋展區」，即可獲得限量紀念照鑰匙圈；龍潭公所情人節傍晚五點起，於龍潭大池水上舞台舉辦「粉色登場，拋進你的心」活動，邀「來點音樂Live Band」、「拾貳12」團隊表演，將發放限量壓克力手燈牌及進行互動小遊戲。

各戶所提供結婚背板供新人拍照。圖為新屋戶所。（桃市民政局提供）

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