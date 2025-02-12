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    首頁　>　生活

    新板特區都更案 24層大樓4月點交

    2025/02/12 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新板特區位處新北市的市政中心及交通樞紐，周邊有商辦大樓、百貨公司、國際級酒店與四鐵共構的板橋車站，近期再添一筆都更案完工。板橋區中山段基地原本是老舊公寓，透過都更興建現代化住宅大樓，去年十二月取得使用執照，預計今年四月點交，住戶下半年可入住新家。

    都市更新處副處長李擇仁指出，本案基地面積共二○○六平方公尺，都更前多為廿年以上一、二層及五層樓公寓，公共設施及活動空間不足，都更後興建一棟地上廿四層、地下五層共一七六戶的現代化住宅，周邊留設開放空間及步道，創造友善行人環境，並增加植栽綠美化，強化防災、休憩機能。

    中和區華安街一處屋齡四十年社區，因外牆磁磚嚴重剝落，影響公共安全，經市府工務局房屋健檢勘查，確認建築物未達需要立即重建程度。

    居民申請整建維護方案，實施老屋拉皮，獲得約四八五萬元補助，目前施工中，預計五月完工，提升居住安全及美觀。

    三重頂崁工業區的四維企業為老牌膠帶工廠，廠房面積超過一千坪，因建築物老舊破損，有安全疑慮，業者申請都更重建，將轉型為企業總部，完工後預估增加三五○人次就業機會，每年創造逾五十億元產值。

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