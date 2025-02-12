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    首頁　>　生活

    《新北》流感高峰期 開學首日3480人請病假

    2025/02/12 05:30

    〔記者董冠怡、羅國嘉／新北報導〕高中及國中小昨天開學，正值流感疫情的高峰期，新北市府教育局統計，昨天首日上課共有三四八○人請病假，因為流感不是法定傳染病，無法統計因流感而請假的實際人數，已督促各校落實防疫整備、完成校園環境消毒等，提醒學生養成勤洗手等良好衛生習慣，並儘早接種流感疫苗。

    教育局指出，全市的高中、國中、國小學生總人數約有卅六萬多人，昨天計有三四八○人請病假，佔比○．九六％，與放寒假之前及往年同期並無異常增加，學生請病假的原因很多，因流感非屬法定傳染病，所以未再細分因罹患流感而請假的人數，會持續宣導落實「生病不上學」。

    宣導落實「生病不上學」

    昨天開學，教育局在板橋大觀國中舉辦「友善校園週擴大宣導」，副市長劉和然帶領相關單位、學生宣示「友善校園齊守護，防詐拒毒零霸凌」，他表示，已採購一千劑「依托咪酯原物檢驗試劑」，配發至各校進行拒絕毒品的溯源斷根。

    另外，為提升學生的通學安全，市府交通局、工務局等局處推動學校通學環境改善計畫，逐校辦理綠底行穿線、庇護島、行人專用時相及人行道空間改善等，交通局長鍾鳴時指出，全市二一一所國小已在二○二一年全數完成，一二○所國中、高中已完成一一一校的會勘，其中一○三校已完成改善，會針對學生的安全需求，隨時滾動檢討。

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