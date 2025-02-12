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    《第二場》平溪天燈節今登場 優惠套票開賣

    十分老街和火車鐵軌並存相連，擁有「火車門前過」的獨特鐵道風貌，也是天燈的發源。（新北觀旅局提供）

    十分老街和火車鐵軌並存相連，擁有「火車門前過」的獨特鐵道風貌，也是天燈的發源。（新北觀旅局提供）

    2025/02/12 05:30

    〔記者陳奕劭、董冠怡、賴筱桐／新北報導〕「新北市平溪天燈節」今天元宵節（十二日）在十分廣場舉行，市府即日起至二月廿八日與旅行社合作，推出限量一百套「三五○元買一送一」自由行套票以及每人六九九元團體遊程，深入探索山城的人文魅力，可至新北市觀光旅遊網、臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

    即起至28日販售 限量100套

    市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，自由行套票含「美果天燈」單色天燈體驗、平溪天燈園手作、店內一份任選飲品，旅客可遊歷十分與平溪兩條老街，來趟悠閒的山城之旅；團體一日遊行程安排搭乘平溪線列車，體驗九份、猴硐貓村、瑞三鑛業整煤廠、十分老街等景點。

    遊山城、逛老街、放天燈

    自由行套票即日起至二月廿八日開賣，推出限量一百套「三五○元買一送一」優惠，可至「雄獅旅遊」官網查詢，交通部觀光署也推出持電子票證支付搭乘「台灣好行」巴士，享票價五折優惠；團體遊程每人六九九元，二月廿七日從台北車站出發且全程接駁。

    新北燈會 今發特別版小提燈

    新北燈會將於二月十六日閉幕，截至目前已吸引二百萬人次參觀，今晚六點將在新北大都會公園燈會現場發送一千份特別版小提燈「蛇奇寶貝」、晚間七點及八點加碼限量一般版小提燈「蛇燈精靈」。

    民政局長林耀長指出，今年主題「靈蛇獻瑞 一起PLAY」融合傳統與創新元素，打造萌彩蛇趣、蛇影迷宮、春滿江南等十大主題燈區及特色燈飾藝術，主燈秀結合光雕投影與音樂表演，活動期間每晚六點起至十點，每卅分鐘展演一次，還有美食及特色手作市集。

    另外，新聞局推出「交通平安小神衣」，農曆年前發送四千份，引起熱烈迴響，市府規劃加碼製作，預計配合農曆三月「媽祖生」在轄內各大媽祖廟發放。

    「新北市平溪天燈節」今在十分廣場登場。 （資料照，記者陳逸寬攝）

    「新北市平溪天燈節」今在十分廣場登場。 （資料照，記者陳逸寬攝）

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