土城永寧轉運站完工 17日啟用

原停靠捷運站四號出口候車亭的新北公車路線，仍維持現狀。 （記者董冠怡攝）

2025/02/12 05:30

串接北北桃城際運輸 原停靠捷運站候車亭 新北公車路線沒有調整

〔記者董冠怡／新北報導〕串接北北桃城際運輸的新北市土城區永寧轉運站已完工，將於二月十七日上午六點啟用，五席月台收攏桃園十條公車路線，作為桃園公車在新北的端點站，去返程同一個月台；原本停靠永寧捷運站二號、四號出口候車亭的新北公車路線沒有調整。

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5席月台 桃園10條公車路線進駐

永寧轉運站鄰近中央路三段，從捷運永寧站二號出口左轉並直走一百公尺即可抵達，腹地面積七五○坪，總工程經費二五二六萬元，交通部公路局補助八三三萬元、市府自籌一六九三萬元，規劃長廊式候車亭，五席月台分別通往桃園龍潭、大溪、八德及龍岡、八德及八德轉運站、平鎮及龍潭。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，轉運站啟用後，桃園十條公車路線包括七○九、七○九A、七○九B、七一三、七一五、七一六、七一七、七一○、七一○A、七一二，改至永寧轉運站內上下車，減少繞行承天路的時間，尖峰時段約可節省廿分鐘，並減輕捷運站周邊交通負荷。

林詩欽說明，十七日上午六點（配合桃園路線的首班車）啟用，各月台皆統一規格，由桃園路線業者劃設排隊動線；去返程同站位月台，已於原公車站位、捷運永寧站閘門等地公告資訊。

記者昨天走訪永寧捷運站周邊，有民眾反映，二號出口出站後，往轉運站方向標示不清，另擔憂原本有二處候車亭，是否會被裁撤，不知要去何處搭車。

往返桃園、新北的通勤民眾反映，白天上班時段常有客運、砂石車、汽車壅塞狀況，目前客運主要停靠捷運站旁站牌，但承天路空間不足，造成中央路車流回堵。

交通局︰規劃周邊時制、標線型人行道

林詩欽澄清，只有桃園路線更動，前述二處候車亭的新北公車路線，皆無調整停靠站位，故無裁撤問題。此外，配合轉運站落成，同步規劃周邊時制、行人專用時相、標線型人行道，市府養護工程處也調整中央分隔島，增加儲車空間。

市議員卓冠廷說，有民眾陳情轉運站出口正好位於紅綠燈路口，擔心缺乏緩衝空間，公車匯入中央路三段時，車流交錯衝擊，建議市府應另外設置標誌，通車初期安排義交指揮，降低安全疑慮。

市議員江怡臻認為，轉運站啟用前後將歷經一至二個月的適應期，先前已與相關單位會勘，討論周邊號誌、人行道等規劃，要求市府滾動式調整，為明年捷運三鶯線通車做準備。

土城區長周晉平表示，永寧轉運站銜接捷運板南線，為新北市三峽、樹林、鶯歌區及桃園市民進入台北市轉乘重要路網，公所會持續觀察運作情形並提出因應作為。

串接北北桃城際運輸的新北市土城區永寧轉運站，將於二月十七日上午六點啟用。（記者董冠怡攝）

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