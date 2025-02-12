銀杏林襯托 大崙山雲海美景夢幻

南投大崙山上演雲海秀，幾座山頭露出宛如漂浮的雲上之島，在銀杏林蕭瑟枯木襯托下，景色夢幻如仙境。（記者張協昇攝）

2025/02/12 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕人冬後流寒一波接一波，此刻中部觀賞雲海勝地之一的大崙山也正上演著雲海秀，山谷間滿滿如棉花糖般的輕柔雲海，幾座山頭露出宛如漂浮的雲上之島，在銀杏林蕭瑟枯木襯托下，景色夢幻如仙境，雖然天氣嚴寒，仍吸引許多民眾前來欣賞此一季節限定美景。

位於南投縣鹿谷鄉的大崙山，是國內最大面積的茶葉混種銀杏林栽培區，因地型及氣候關係，秋冬季節雲霧飄逸繚繞，天氣詭譎多變，景色氣象萬千，除雲海、大片翠綠茶園與金黃色銀杏林交織美景外，也是觀賞晨曦、夕陽及琉璃光等大自然變幻景致的好去處。

請繼續往下閱讀...

小半天休閒農業區協會總幹事林建興表示，海拔約一千五百公尺大崙山，從每年十月到隔年四月，都有機會看到美麗的雲海景觀，當東北季風來臨時，雲海線壓在一千二百公尺左右，山谷裡滿溢的雲海柔和夢幻，尤其鋒面過境，氣流較不穩定時，則有機會欣賞到似浪濤般鋪天蓋地而來的雲瀑景觀。

林建興表示，目前大崙山氣溫都在七、八度，強烈寒流來襲時夜晚可能降至零度，提醒民眾到大崙山欣賞雲海等美景，一定要做好保暖措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法