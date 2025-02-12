流感高峰 紫南宮「吃丁酒」改發料理包

南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動正值流感高峰，將發放丁酒料理包，讓信眾帶回家「呷平安」。 （記者劉濱銓攝）

2025/02/12 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山紫南宮每年元宵節隔天都會舉辦「吃丁酒」活動，惟疫情過後，卻逢流感高峰，為避免數萬信眾群聚吃丁酒，今年廟方將準備十二萬人份料理包，二月十三日上午九點起發放，讓民眾帶回家與親友一起「呷平安」。

13日上午9點起發放 帶回家「呷平安」

紫南宮主委莊秋安表示，廟方丁酒習俗始於早期農村社會，當地若有家戶生男丁，在農曆正月十五（元宵節）就要拿閹雞來祭拜，隔天正月十六，村裡的婦女就會一起煮丁酒，並讓家中的男丁來吃，故稱「吃丁酒」，隨著時代演進，「吃丁酒」寓意「吃福」，也成為民眾感謝紫南宮土地公庇佑平安，以及添丁發財之意。

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這幾年受武漢肺炎疫情影響，為避免吃丁酒民眾群聚用餐，便改發丁酒料理包因應，雖然等到今年疫情趨緩，但春節開工後卻碰上流感高峰，擔心屆時數萬信眾脫口罩用餐，恐助長流感傳播，為此今年才繼續發丁酒包，未來若無疫病風險，仍有機會開放信眾現場吃丁酒。

莊秋安也說，此次紫南宮蛇年「呷平安丁酒活動」將在十三日登場，上午九點在廟區水濂瀑布前停車場發送，委由卜蜂公司製作的丁酒雞肉料理包共有六萬包，每包為二人共食份量，可望讓十二萬人次品嘗到美味丁酒料理，由於數量有限、送完為止，民眾可把握機會。

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