元宵賞燈 南投推「金蛇百倍」、燈籠隧道

南投元宵埔里鎮逐燈祭，今年推出應景的「金蛇百倍」燈區，入夜發光展現福蛇纏繞意境。 （埔里鎮公所提供）

2025/02/12 05:30

埔里「逐燈祭」白蛇變身閃亮金蛇 魚池布置500公尺燈籠「貪食蛇」

〔記者劉濱銓／南投報導〕元宵節賞燈！南投埔里鎮「森林逐燈祭」，今年以燈光結合藝術展品，營造獨特燈節氛圍，尤其蛇年還推出「金蛇百倍」燈區，巨大白蛇夜裡發光相當有趣；另在魚池鄉市區，魚池鄉公所也在大街布置約五百公尺的燈籠「貪食蛇」，入夜散發七彩光芒吸引遊客目光，燈籠裝飾預計展至三月五日。

請繼續往下閱讀...

逐燈祭燈區 從地母廟到天旨宮

埔里鎮公所表示，逐燈祭已在八日點燈，燈區長達一．八公里，總計營造廿九個光點，由哲學之路地母廟延續到天旨宮，走進步道映入眼簾就是「金蛇百倍」燈區，今年以蛇年為發想，運用白色風管，內部設置燈飾點綴，夜間在燈光營造下，風管瞬間變身閃亮金蛇，不僅展現盤旋夜空的磅礡氣勢，也有「福蛇纏繞」意境。

「噗哩」造型霓虹燈 打卡熱點

此次逐燈祭也特別重視在地居民參與，今年有八百顆由鎮民繪製燈籠所組成的巨大燈籠牆，在燈光照射下，步道旁的農業灌溉水圳也映照出美麗光影，行走其間相當浪漫。

另外，社區長輩也以竹簍彩繪創造獨特造型燈籠，精心雕刻八十組竹燈，融合傳統工藝與現代美學，呈現燈光與藝術展品的結合，除了傳統花燈與燈籠外，燈區還有超萌的埔里吉祥物「噗哩」霓虹燈，炫目燈飾組成吉祥物輪廓，可愛造型也成為老少咸宜的拍照打卡熱點，展期將到二月十六日。

燈籠點亮到3/5 吸引賞櫻遊客

魚池鄉公所則說，鄉內市區道路是遊客前往日月潭的必經之路，為迎接各地遊客，每年春節前都會布置光影燈籠，並點亮到元宵過後，此次燈籠長度約五百公尺，從市區圓環一路延伸至街尾，長長燈籠串聯入夜發光，猶如七彩「貪食蛇」，由於春天也是日月潭櫻花季，賞櫻遊客眾多，今年燈籠將點亮到三月五日，盼讓來到魚池的遊客都能感受到節慶氛圍。

魚池鄉大街布置燈籠「貪食蛇」，入夜散發七彩光芒相當搶眼。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法