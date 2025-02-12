《屏東》台灣國際科展 枋寮高中2生獲一等獎

2025年台灣國際科學展覽會（TISF）落幕，枋寮高中共有生物化學科與化學科等兩組作品成功闖入複賽。（枋寮高中提供）

2025/02/12 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二○二五年台灣國際科學展覽會（TISF）落幕，枋寮高中共有生物化學科與化學科等兩組作品成功闖入複賽 ，歷經一週的評審與激烈競爭後，生物化學科由許芸臻、廖千筑兩位同學榮獲一等獎，展現學生們的科研能力。

這次的TISF中，獲獎的生物化學科作品由雙語實驗班許芸臻與廖千筑共同完成，在評審過程中表現亮眼，獲評審一致好評，成功奪下最高榮譽，枋寮高中已連續四年有作品通過台灣國際科展初審，近三年在TISF上獲獎，在各項資源相對都會區不足的屏東縣堪稱難得。

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此外，枋寮高中今年參加在日本鹿兒島縣舉辦的Glocal Academy第十屆高中生國際研討會，參賽隊伍共有四百餘隊，枋寮高中有兩組通過口頭發表、三組通過海報發表篩選，將在下週進行比賽。

枋寮高中指出，該校屢在國際競賽締造佳績，為國際學術交流與科學發展鋪下良好基礎，鼓舞不少屏東縣學子留縣升學，只要肯努力，「越在地、越國際」不只是口號，更能在各領域發光發熱。

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