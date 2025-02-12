《屏東》培訓體育生 大同高中師生宿舍動土

大同高中宿舍暨中央廚房新建工程舉行動土典禮，由縣長周春米（左三）主持。（記者葉永騫攝）

2025/02/12 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府斥資近一億九千萬元新建縣立大同高中師生宿舍及中央廚房，縣長周春米昨天主持動土表示，明年九月完工後，中央廚房烹調的營養午餐將提供給大同高中、明正國中及仁愛國小，宿舍可提供體育班學生更好的生活訓練空間。

周春米表示，大同高中為體育發展重點學校，培育棒球、羽球、網球、射擊及競技體操，部分學生來自偏遠地區，每日通勤往返耗時，校外租屋費用昂貴，安全亦有疑慮，因此規劃興建結合體能訓練空間的師生宿舍，共一二四床位，經費一億二千萬元。

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周春米指出，為確保學生營養午餐品質，大同高中、東港高中與萬新國中的中央廚房皆由縣府自籌經費支應，大同中央廚房經費為六千萬元，完工後可提供鄰近明正國中及仁愛國小計五千份午餐，讓師生們吃得安全又營養。

縣府體育發展中心表示，大同高中新建師生宿舍為三層樓建築，設有洗衣房、曬衣房、體健室、防護室、閱覽室及交誼廳等空間，可供體育班學生住宿及訓練，提高學生留縣升學之比例；中央廚房將推動食材聯合採購、提高食材補助費用、讓偏鄉與都會區學童享有同等飲食照顧。

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