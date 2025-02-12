《屏東》潛客船舶識別 小琉球「潛水旗」亮相

鵬管處設計的紅色「潛水旗」，未來載客出海潛水的船舶配置後，可提醒行經船隻注意。（記者陳彥廷攝）

2025/02/12 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球是國內潛水運動勝地，但潛客與船舶通行海域重疊的衝突與日俱增，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）為此設計醒目的「潛水旗」，未來載客出海潛水的船舶配置後，可提醒行經船隻注意。

小琉球海域潛水活動興盛，鵬管處表示，水域遊憩活動管理辦法規定，載客潛水的船舶必須在潛客從事潛水活動時，於船上升起潛水旗幟，提醒其他船隻注意，將與海巡署琉球安檢所合作，把旗幟分發給申請出港的載客潛水船舶，並告知船舶業者升起潛水旗幟規定。

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鵬管處表示，這次發放的是紅色潛水旗，國際海事中又稱diver below旗幟，亦被稱為scuba旗，潛水員在進行潛水活動時應在浮球、浮具等掛上這面識別旗，採用紅色的醒目度更高，長久下來，已成為潛界共同訊號。

鵬管處說，小琉球海域目前有十個水上浮球供水肺潛水活動的船舶繫錨，自由潛水活動則有三個，載客出海的船舶須配置「潛水旗」並升旗警示，自由潛水客則須在浮球或扣住的救生圈上升旗。

鵬管處表示，該處已備妥載客潛水船舶所需潛水旗幟，希望每一艘參與潛水活動的船舶都能配合規定操作，提高民眾從事水域活動自明性，讓來往船隻能清楚辨識目前水域有潛水活動，應提高警覺並注意安全。

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