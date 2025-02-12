《屏東》推升旅遊熱潮 墾丁首辦「南國趴」

墾丁「台灣祭」年年爆人潮，今年二二八連假屏東縣府首次舉辦「南國趴」暖身。圖為去年台灣祭現場。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/12 05:30

為4月年度人氣活動「台灣祭」暖場 228連假訂房已逾5成

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光業面臨兩百萬遊客人次保衛戰，農曆春節假期已看到人潮回溫景況，不少旅宿業二二八連假訂房也超過五成，屏縣府決定在年度人氣活動四月「台灣祭」前，首次在二二八連假推出「南國趴」音樂派對，希望能帶動墾丁開春旅遊熱潮。

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恆春半島國旅觀光因疫後出國潮出現嚴重下滑現象，所幸今年農曆春節假期訂房回溫，超過五成左右，加上中北部氣候寒冷，直到寒假尾聲墾丁仍有不少人潮；屏東縣民宿協會理事長余松華指出，目前墾丁核心區旅宿業二二八連假訂房情形逐漸往滿房邁進，恆春周邊地區訂房率也持續上升中，「台灣祭」提前辦活動暖場有助於帶動今年開春國旅熱潮。

2/28、3/1墾丁大灣草地熱鬧登場

縣府今年首度舉辦的墾丁「南國趴」，二月廿八日至三月一日在墾丁大灣草地熱鬧舉行，縣府傳播暨國際事務處指出，「台灣祭」每年吸引超過百萬人次前往墾丁朝聖，已成為墾丁年度盛事，今年加碼推出行前派對「南國趴」，盼提振墾丁觀光。

縣府表示，「台灣祭」透過「南方大唱比賽」扶植本土樂團鼓勵台灣音樂創作，今年的「南國趴」，除持續挖掘音樂人才，經由比賽勝出的二十支樂團將於二月廿八日在墾丁大灣草地進行全國複賽，包括全明星樂團組合「FLOAT」、台北音樂不斷電十強「漁光倒」、香港知名創作歌手「迪子」以及「徐行」、「孔雀眼」等樂團，實力堅強，幾乎可以組成一個音樂祭演出名單。

玖壹壹、高爾宣等多組藝人演出

為了讓卡司更堅強，「南國趴」還邀請玖壹壹、高爾宣、固定客、溫蒂漫步及慶記KTV等多組知名藝人演出。縣府表示，今年「台灣祭」墾丁訂房已達七成以上，卡司包含滅火器、美秀集團、血肉果汁機、怕胖團、福夢等演出名單，歡迎民眾在二二八連假參與「南國趴」，感受樂團放送熱力。

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