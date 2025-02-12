《台東》連2天20多場 炮炸寒單爺今開轟

台東炮炸寒單爺今、明兩天有近卅場次，縣府籲民眾安全觀賞。（記者黃明堂攝）

2025/02/12 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕今天是元宵節，台東的招牌活動「炮炸寒單爺」，有玄武堂與邯鄲堂互別苗頭，連續兩天各排定十多場次炮轟活動，展現武財神的威力。台東市區還有七十六家廟宇聯合遶境兩天，北端的池上鄉則有擔飯遶境。

炮炸寒單爺是台東在地延續數十年的元宵活動，早期由玄武堂獨扛大轎，近十年則有邯鄲堂競逐，分別接受店家邀約，排定炮炸活動，並各自稱「炸寒單」及「炸邯鄲」，模式大同小異，均為赤裸上身，僅著紅短褲站在竹轎上，由轎夫抬行，接受四面八方鞭炮轟炸。

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玄武堂從本月八日開始陸續有零星炮炸，今、明兩天火力全開，共有十多場次；邯鄲堂今天上午九點半在太麻里開轟，兩天同樣有十多場。

縣政府表示，由於炮炸寒單爺活動煙霧迷漫、具危險性，提醒觀賞的民眾或遊客，炮火危險請注意孩童及本身安全，請穿著棉質長袖、長褲或較厚重避免火傷之衣服為佳、請準備耳塞、口罩、帽子等物品、避免長時間音爆、濃重煙硝、誤詐產生傷害、神轎隊伍八家將經過時，請勿插入隊伍及妨礙隊伍行進，並注意隊伍中銳利神器，避免誤擊，活動期間恐有刺激畫面，若有攜伴孩童請適當迴避，以免驚嚇，由於需長時間站立或走動，以穿球鞋為宜。

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