水林蕃薯寮媽元宵夜巡 重頭戲「射火馬」

水林順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」重頭戲「射火馬」科儀。（雲縣府提供）

2025/02/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕水林鄉順天宮「蕃薯寮媽元宵夜巡」今起連續三天，重頭戲「射火馬」科儀十四日晚間登場，今起至四月卅日還有文物特展，展出近廿件文物，邀請民眾到水林體驗在地民俗。

順天宮建廟三百多年，每年「蕃薯寮媽元宵夜巡」保留著「射火馬」、「面桶炮」、「祈大龜」等傳統科儀，極富特色，縣府在二○二二年登錄為縣定民俗。

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廟方主委洪明發指出，「射火馬」可追溯到清朝嘉慶年間，當時地方瘟疫肆虐，民間祈求神明送走瘟疫；「火馬」以竹子與紙製作而成的紙紮馬，後在其腹部與周邊放沖天炮，元宵節當天出巡前，先將火馬迎請入廟，第三天移至廟埕點燃沖天炮，酬謝神恩，更盼消災解厄。

洪明發表示，廟方已委請師傅製作三隻三米高的火馬，十四日晚間八點展開儀式；此外，近三百戶蕃薯村民將施放「面桶炮」，重現過去夜巡熱鬧景象，更有八九○台斤鳳片糕大龜，讓信眾「搏大龜求平安」。

廟方顧問紀明欣指出，宮廟二樓舉辦文物特展，展現元宵夜巡、廟內典藏近廿件文物，展期結束後，道光符印及石爐等文物將提報為一般古物，今年亦將開設火馬製作課程，盼傳承技藝。

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